Atriz é apontada como pivô da separação de Wanda e Icardi, do PSG

No último fim de semana, surgiram rumores de que Mauro Icardi, do Paris Saint-Germain, estaria se separando de Wanda Nara. A empresária levantou suspeitas do fim do relacionamento ao postar uma frase enigmática, indicando uma traição do atacante. E o pivô da briga teria sido a atriz, cantora e modelo María Eugenia Suárez.

Conhecida como China Suárez, a argentina é famosa em seu país. Só no Instagram, ela tem mais de 5 milhões de seguidores - entre eles, a esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo. Recentemente, a artista se mudou para Madri, para as gravações de um filme ao lado de Álvaro Morte, o Professor da série La Casa de Papel, da Netflix.

O nome da atriz surgiu como possível pivô após Wanda Nara parar de segui-la no Instagram - horas antes, a empresária curtia suas fotos. Além disso, Icardi, que não era um dos seguidores da artista, também deixava 'likes'.

China, porém, se pronunciou e negou qualquer tipo de relação com o atacante. "Não tenho ideia de onde surgiu tudo isso, e também eu nem os conheço. Acabei de terminar (um relacionamento)", disse, segundo o site MDZ.

Contudo, nesta segunda-feira (18), a jornalista Yanina Latorre afirmou que Wanda descobriu mensagens secretas de China e Icardi. Em um dos bate-papos, a atriz teria expressado ao jogador a vontade de um encontro secreto entre os dois.

Após ler as mensagens, a empresária teria deixado Paris e ido à Itália. Icardi se encontrou com a esposa em Milão, e publicou fotos nas redes sociais, dando a entender que o casal tinha se reconciliado.

O jogador, aliás, faltou aos treinos recentes do Paris Saint-Germain. O time confirmou que ele será desfalque na partida desta terça-feira (19), contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, por "motivos pessoais".

Nesta segunda, porém, Wanda postou uma imagem que confirmaria a separação: "Gosto mais da minha mão sem aliança", escreveu.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Os boatos da separação surgiram após Wanda deixar de seguir Icardi nas redes sociais e apagar todas as suas fotos com o jogador. Além disso, ela postou uma frase que indicou traição do atacante: "Mais uma família que você arruinou por uma 'zorra'". Essa última palavra é um termo pejorativo que significa uma mulher promíscua.

Em seguida, a empresária teria confirmado a separação em mensagem à jornalista Ker Weinstein, do perfil Chismes (fofocas em português) de Ker, no Instagram. "Me separei", dizia, na mensagem.

Wanda e Icardi se casaram em 2014, e ela também trabalha como empresária do atacante. O casal tem duas filhas, Francesca e Isabella, de seis e quatro anos.

Vale lembrar que o início do relacionamento entre os dois foi conturbado, e a relação é considerada uma das grandes traições do mundo do futebol. Isso pois a argentina era casada com Maxi López, com quem teve três filhos. O ex-Vasco da Gama e Icardi eram grandes amigos, até que o atacante do PSG se envolveu com Wanda.

Depois disso, os dois jogadores pararam de se falar - e Icardi até parou de ser convocado pela seleção da Argentina por causa da treta.

China, por sua vez, também esteve envolvida em um escândalo de traição. Ela se envolveu com o ator chileno Benjamín Vicuña, de quem se separou recentemente, quando ele era casado com outra atriz argentina, Carolina Ardohain, conhecida como Pampita.

O relacionamento de China com Vicuña durou cinco anos e acabou em 2021. O casal teve dois filhos - a atriz também é mãe de outra menina, fruto do romance com o ator Nicolas Cabré.