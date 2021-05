Atriz Eva Wilma é diagnosticada com câncer de ovário

A atriz Eva Wilma, 87 anos, foi diagnosticada com câncer de ovário. Ela está internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril, tratando problemas cardíacos e renais.

"A paciente aguarda resposta clínica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", diz o boletim divulgado pelo hospital.

A última publicação no perfil do Instagram da atriz mostrou que ela continuava trabalhando, mesmo na UTI. Na foto, ela aparece ensaiando para gravar um áudio para o filme "As Aparecidas".

Em janeiro deste ano, ela ficou 21 dias hospitalizada com pneumonia no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, também na Zona Sul da capital paulista. Na ocasião, ela ficou nove dias na UTI após apresentar dificuldade respiratória.

Eva Wilma, tem 66 anos de carreira como atriz e está afastada da televisão desde 2018, quando fez a novela "O Tempo Não Para", exibida pela TV Globo.