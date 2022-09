Atriz internacional é vista 'fora de si' e preocupa fãs

Algumas fotos que circulam nas redes sociais mostram a atriz Cara Delevingne, uma das maiores artistas e modelo dos Estados Unidos, completamente diferente. Flagrada desorientada, fumando excessivamente, descalça e descabelada, a famosa estaria sob efeitos de alucinógenos. A cena preocupou fãs.

O jornal Daily Mail noticiou recentemente que Cara foi flagrada no aeroporto com os pés pendurados na janela de um carro e estaria atrasada para um voo com o rapper Jay-Z, marido de Beyoncé.

Usando uma camiseta da Britney Spears, calça preta e meias amarelas, a artista estava agitada, como se não pudesse ficar sentada esperando por ajuda. Em determinados momentos, Delevingne deixou o celular cair no chão e ficou nervosa com alguém que tentava falar com ela pelo aparelho.

As imagens, que já circulam na mídia, deixaram os fãs chocados com o estado de Cara. Semanas antes, ela também foi flagrada quase no mesmo estado, mas fumando um tipo de cachimbo enquanto ficava sentada sozinha em seu carro. A família da atriz já planeja uma intervenção, segundo o The Sun.