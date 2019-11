Atriz Letícia Colin dá à luz primeiro filho

Leticia Colin posa de topless com Michel Melamed

(Foto: Reprodução/Instagram)

O primeiro filho da atriz Letícia Colin com o ator Michel Melamed nasceu na manhã desta quinta-feira (14). As informações foram confirmadas pela assessoria da artista. O pequeno Uri veio ao mundo de parto normal na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A assessoria confirmou que Letícia deu entrada no hospital para o parto na manhã desta quinta, e que divulgaria em breve informações sobre o nascimento do bebê.

Porém, uma seguidora próxima da atriz revelou que o bebê nasceu grandão e que a mamãe de primeira viagem já teria enviado uma foto do filho para o tradicional grupo de WhatsApp da família: "Mandou uma foto linda. Ele nasceu grandão e bem fofinho!"