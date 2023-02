Atriz recebe ameaça de morte de coach subcelebridade e registra boletim de ocorrência

O influenciador e coach Thiago Schutz, ameaçou de morte a atriz e roteirista Livia La Gatto, após a artista ter gravado um vídeo falando de homens que têm discurso de ódio contra mulheres. Livia precisou registrar um boletim de ocorrência em São Paulo.

As mensagens foram enviadas pelo direct do Instagram e, após a publicação do vídeo, as ameaças ficaram mais constantes, fazendo com que Livia também fizesse o pedido de medida protetiva, por medo de ser morta na rua pela subcelebridade.

Além das mensagens, a atriz também passou a receber mais de 10 ligações pelo Instagram. Livia começou a publicar os prints nos stories da rede social para mostrar aos seguidores a perseguição do coach.

Após a exposição, Thiago enviou a seguinte frase: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe”.

(Foto: Reprodução / Instagram)

A assessoria de Thiago, procurada pelo G1, afirmou que só irá se posicionar após os advogados do influenciador autorizar. Referente ao boletim de ocorrência, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) alegou que o b.o pode ser registrado em até dois dias, já que foi realizado virtualmente.

Schutz é conhecido na internet por fazer vídeos menosprezando mulheres e alegando que a comunidade feminina é interesseira. "Para o cara conseguir dar uma transadinha rápido, ele precisa comprar um carro para a mulher", disse em um vídeo.