Atriz Suzana Faini morre aos 89 anos no Rio

A atriz Suzana Faini, de 89 anos, morreu nesta segunda-feira (25) no Rio, vítima de complicações causadas pela doença de Parkinson. Ela estava internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul da cidade.

Suzana nasceu em São Paulo. Ela se dedicou à carreira de bailarina dos 19 aos 34 anos. Sua estreia em novelas ocorreu em 1969, na trama Rosa Rebelde. No currículo, interpretações em novelas e séries como Irmãos Coragem, Dancing Days, Pai Herói, Top Model, Espelho da Vida, Chiquinha Gonzaga e Hoje é dia de Maria.

No cinema, o primeiro trabalho de Silvana foi no filme Os Paqueras, de Reginaldo Farias, em 1969. A atriz conquistou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e também o Prêmio Shell. Suzana deixa uma filha, Milenka Faini Rangan. Os horários do velório e do enterro ainda serão definidos. O local do enterro será o cemitério Jardim da Saudade.