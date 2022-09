Atrizes da Globo ficam chocadas com prisão de José Dumont: "Arrasada"

Depois que a notícia da prisão do ator José Dumont circulou em vários portais de notícias, atrizes que trabalharam com o artista em novelas e filmes, ficaram chocadas com a informação de que ele é investigado por estupro e foi flagrado, em sua casa no Rio, com pornografia infantojuvenil. Por conta da prisão, um festival de cinema cancelou a homenagem que fariam para o famoso.

A artista Alice Wegmann, que trabalhou com Dumont na novela Onde Nascem os Fortes, em 2018, se pronunciou no Instagram e comentou que estava chocada com a atitude de um ator que sempre admirou.

"Essa é a primeira e única vez que vou me pronunciar sobre isso. É um choque quando alguém que a gente admira é acusado de um crime absurdo. Um sonho perdido, uma desilusão", iniciou.

Alice reforçou que trabalhou com artista, mas o ato noticiado, anulava toda a admiração que tinha por Dumont: "Não posso deixar de me posicionar. Trabalhei com o Zé, que foi um ótimo ator no set de Onde Nascem Os Fortes, mas ler o que lemos ontem e hoje deixa qualquer um fora do eixo. Desapontada e preocupada com o fato de que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente".

A personagem principal de Rensga Hits!, do Globoplay, ainda alertou que haja mais conversas dentro das salas de aula. "Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento. A educação sexual nas escolas é de extrema importância porque ajuda a evitar esse tipo de coisa".

(Foto: Reprodução / Instagram)

Outra atriz que também ficou perplexa com a informação foi Mariana Xavier. A eterna Marcelina, do filme Minha Mãe é Uma Peça, relembrou que foi filha de Dumont em uma novela da Globo, mas a sensação de saber que ele praticava esse tipo de ato com crianças, causou desconforto.