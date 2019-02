ÀTTØØXXÁ canta 'Vai ferver', aposta para o Carnaval 2019

O grupo ÀTTØØXXÁ foi convidado desta quinta-feira (21) para contar as novidades do Carnaval. Depois de Popa da Bunda ser eleita a música do Carnaval em 2018 e consolidar o trabalho fora da Bahia, o grupo lançou no fim do ano passado seu segundo disco: Luvbox. Eles cantaram Vai Ferver pela primeira vez, uma aposta para o Carnaval 2019.

Na sexta-feira (22) será a vez de Igor Kannário, às 10h, e Lore Improta às 13h30. Na segunda (25), será a vez da banda Cortejo Afro, às 11h, e na terça (26), Margareth Menezes (horário ainda será divulgado). As transmissões acontecerão pelo Instagram e Facebook do jornal.

Na tarde desta quarta-feira (20), a artista abriu a série de entrevistas especiais do CORREIO*, que acontece através das redes sociais sobre o Carnaval. Entrevistada pelo jornalista Jorge Gauthier, chefe de reportagem do CORREIO e editor do canal Me Salte, a cantora contou histórias dos seus 35 anos de folia, revelou novidades do Carnaval 2019 e comentou sobre política e pautas LGBTQI+.

No bate-papo, Daniela revelou que cantará ao lado do cantor capixaba Silva no bloco Crocodilo, que desfila no circuito Barra-Ondina, no domingo (3) e na segunda-feira (4). Sobre o seu tema do Carnaval, a cantora fez mistério e prometeu revelar na coletiva de imprensa, que acontecerá na próxima quinta-feira (21).

