Àttooxxá e Carlinhos Brown estreiam os encontros do Padrinhos da Música

A mistura de ritmos e o encontro de gerações marcam o primeiro episódio da websérie Padrinhos da Música, lançado nesta terça (28). Produzido pela Movida Conteúdo e Maré Produções Culturais, com direção de Dayse Porto, o mini documentário mostra os bastidores dos ensaios de Carlinhos Brown e Àttooxxá, que formaram o primeiro encontro do projeto homônimo a série, que teve seu show realizado em 22 de dezembro do ano passado, no Trapiche Barnabé.

A conexão do pagodão eletrônico do Àtooxxá e a percussão de Brown foram documentadas e, entre uma música e outra ensaiada, o bate-papo dos artistas mostrou como o axé dos anos 90 influenciou e move a nova banda baiana. “Todas essas famílias estão ligadas, todos nós temos responsabilidade com o ritmo, porque ele sempre será a memória de tudo o que vamos fazer”, conta Carlinhos Brown no vídeo.

Para a nova geração, as músicas do criador da Timbalada se tornaram referências desde a infância: “Eu via a timbalada e os arrastões, e isso me despertava muito por toda a sincronização que tinham, e eram seres humanos tocando”, lembra um dos vocalistas do grupo Oz, que em outro trecho do episódio destaca a importância do percussionista e cantor.

No próximo episódio, que sai em fevereiro, será a vez de revelar os bastidores do encontro entre os baianos Lazzo Matumbi, Larissa Luz, Margareth Menezes e Luedji Luna. Outros dois shows de trocas entre gerações artísticas acontecerão até o fim do verão em Salvador.