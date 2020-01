Attooxxa estreia no FV20: ‘Vai ser bate cabeça’

Ao falar sobre a estreia do Attooxxa no Festival de Verão (FV), marcada para o sábado, um dos cantores do grupo volta no tempo e lembra que o evento marcou sua história. “Primeira experiência que tive como festival de grande porte da minha vida”, conta Raoni Knalha, 30 anos, que é natural de Paulo Afonso, assim como Rafa Dias, também integrante do Attooxxa.

“Sou do interior, Rafa também, e não tinha a oportunidade de vir para o Carnaval de Salvador, porque as aulas já tinham começado. Mas antigamente o Festival era no momento de férias, né? Foi uma das melhores sensações que tive na vida, um mega evento”, conta, bem-humorado, sobre o FV que volta a acontecer no início do ano depois de três edições.

Desde então, Raoni lembra que seu desejo era tocar em um festival “desse naipe”. Afinal, foi ali, quando tinha 13 anos “e ainda tinha que ir acompanhado (risos)” que o vocalista percebeu que era possível ver pessoas diferentes em um mesmo lugar. “No dia específico que fui tinha Psirico, O Rappa e Daniela Mercury. Foi aí que vi que Salvador tinha potência de se tornar o que é hoje, eclética em relação à arte”, elogia.

O Attooxxa vai apresentar seu som que mistura pagode e eletrônico no sábado, mesmo dia de artistas como Ivete Sangalo, Iza, Harmonia do Samba, Baco Exu do Blues, Marcelo Falcão, Zé Neto & Cristiano e Ferrugem. Em cerca de uma hora de show, o grupo vai condensar sucessos como Popa da Bunda – gravado pelo Psirico –, Caixa Postal e Rebola Raba, além de músicas novas como Faz a Egypsia (Are Baba) e, quem sabe, algumas inéditas.

O Festival de Verão é praticamente um lançamento pra o Carnaval, defende Raoni. Então, a ideia é mostrar coisas que estarão na folia e “quem sabe, músicas não lançadas”, cogita Raoni. Então, o cantor completa com um convite: “Queria deixar um salve pra galera que curte nosso som e a galera que ainda não conhece: os pivete brabo vai tá pela primeira vez no Festival de Verão de Salvador. Vai ser bem grandão, bate cabeça mesmo!”.

Programação Festival de Verão (FV20)

Palco Arena - Sábado (1º)

- Harmonia do Samba

- Ferrugem

- Ivete Sangalo

- Dennis DJ

- Zé Neto & Cristiano

Palco Dique Coca-Cola - Sábado (1º)

- Attooxxa

- Iza

- Falcão

- Baco Exu do Blues

Palco Arena - Domingo (02/02)

- Dilsinho

- Bell Marques

- Léo Santana

- Alok

- Wesley Safadão

- Parangolé

Palco Dique Coca-Cola - Domingo (02/02)

- Vitão

- Melim

- Felipe Araújo

- Denny

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV20)

Quando: Sábado, a partir das 14h30 (abertura dos portões); e domingo, a partir das 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Nazaré)

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (Arena Di Galera); R$ 196 (Espaço Di Frente); R$ 430 (Mirante Premium masculino) e R$ 390 (Mirante Premium feminino)

Ingresso Amigo: Permite adquirir dois ingressos no mesmo dia por um valor promocional: R$ 120 (ingresso amigo Arena) e R$ 350 (ingresso amigo DiFrente)

FV Card: Cartão será utilizado no dia do evento para consumo de bebidas e alimentos. À venda na Loja Oficial do FV20, por R$ 5. O valor do cartão e a recarga não consumida serão restituído no final, após devolução do cartão

Vendas: Loja Oficial do FV20 (Shopping da Bahia - Piso 3); Salvador Tickets; Lojas South; Imaginarium (Shopping Barra e Shopping Estrada do Coco); Loja Salvador Card (Shopping Cajazeiras)