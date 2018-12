Attooxxa lança Chora Viola, aposta de música para o Verão

Depois de se destacarem no Carnaval com o hit Popa da Bunda, os pivete brabo do Atttooxxa voltam a mil grau para celebrar o fervo característico do Verão. O grupo, que lançou em outubro o disco Luvbox, apostando nas love songs, lançam esta semana o single Chora Viola. " Vem verão que eu to quente/ Embrazado até os dentes/ Tô pressão/ Pra ferver/ Eu te faço enlouquecer/ Ta calor, vem/ Ta calor, vem/ Ta calor/ Chora Viola, que isso aqui já esquentou", dizem os versos da música, feita em parceria com MC Tocha, de Pernambuco e OMULU, do Rio de Janeiro. Assim como no mesmo período do ano passado, o grupo se prepara para lançar músicas que reverberam o conceito mais “colorido” e “quente da estação mais aguardada pelos baianos”, no projeto Ta Batenu, que começa em janeiro.

Chora Viola chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (14), data em que também será apresentada ao vivo pela primeira vez. É que no dia o Attooxxa apresenta mais uma edição do Bailaum Black Bang, no qual apresentarão músicas do álbum Luvbux e outros sucessos da carreira. O evento, que acontece a partir das 21h, na Praça Pedro Archanjo (Pelourinho), tem ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site da Sympla.

Chora Viola, como o próprio nome propõe, destaca a performance do guitarrista Chibatinha e um refrão groovado do MC Tocha. “Bem perto do verão do ano passado Tocha mandou uma ideia para gravar com a gente, que foi o refrão dessa música. Disso, surgiu tudo. Conduzimos a música pensando na ideia dele e no momento de soltar, o verão”, conta Rafa Dias. A participação de OMULU foi uma grata surpresa. A música, que estava encaminhada quando ele ouviu, ganhou novos elementos que são referências do funk carioca.

Confira abaixo entrevista exclusiva com os integrantes do Attoxxa sobre o Verão 2019:

(Arte: Bruno Zambelli)

1- O LUVBOX foi lançado em outubro, um bom mês para quem quer meter dança e cantar junto com vocês as faixas do disco na nova temporada do Bailaum Black Bang - Luv Edition, que vocês acontece esta semana. Qual a expectativa pra esse momento?

OZ- As expectativas são as melhores e o que a gente espera é que a galera possa entender o que queríamos passar nas canções, apresentando Kanária, esse monstrão da música e fazendo essa transição de Black Bang para Luv Box, que está dentro dessa trilogia onde a gente conta nossa história. Espero que toque no coração e que a galera meta dança.

2- Ano passado vocês vieram com o Black Bang e uma música que já era sucesso mesmo antes da chegada do Verão: Popa da Bunda. Esse ano, vocês acham que vão entrar nessa de "música do Carnaval"? E como é que se sentem com essa espécie de expectativa?

OZ- A gente tem um projeto que a gente lança sempre no Verão, pensando no calor da Bahia, no lance do gingado e aí nos lançamos o Ta Batenu. Dentro disso, a galera escolhe se quer levar alguma música como música do Carnaval. Só que a gente fica muito tranquilo com tudo isso, não leva por esse ângulo não, a gente acredita que a música do Carnaval são todas as músicas, que todos toquem, que sejam felizes.

3- Vocês estão lançando nessa sexta(14), nas plataformass digitais, a música Chora Viola. Como o nome já diz, ela é muito quebradeira, diferente da pegada love song do disco (que segue mantendo o groove). Conta um pouco da história dessa música, que pelo nome, também lembra o "arrocha" e foi feita em parceria com músicos de Pernambuco e do Rio de Janeiro.

Chibatinha - Chora Viola tem a cara do Verão, o clima do Verão e vai sair um feat de MC Tocha, de Pernambuco, com Omolu, do Rio. A música nasceu da gente trocando ideia com Tocha, pensando em fazer algo juntos e veio o Chora Viola. Pode aguardar que vai vir um hit!



4- Para o show de lançamento do disco na sexta, quais surpresas vocês estão preparando? Haverá convidados?

Chibatinha - Sexta vamos fazer o Bailaum Black Bang - Luv Edition que é uma festa nossa e vamos tocar algumas músicas do disco novo que não tocamos ainda ao vivo. Estamos ensaiando e vai ser um dia bem especial para gente, tocar essas músicas ao vivo. E pode esperar que vai vir surpresas, mas surpresa é surpresa. Cola no Bang!

5- Falando em parcerias, como foi que vocês chegaram aos convidados do disco: Rincon Sapiência, Nêssa e MC Supremo? O Rincon, por exemplo, foi um dos primeiros convidados dos shows do Attooxxa no Pelô, ano passado. Qual a relação com cada um desses artistas?

Raoni - A gente foi conhecendo a galera devido a encontros, a fazer shows juntos nos mesmos eventos e festivais. Fomos agraciados de tocar em vários lugares com o Danilo (Rincon Sapiência) e bateu a química logo de cara. Tanto em relação ao som, quanto às mensagens. Com o MC Supremo a gente troca ideia sempre e sempre quando a gente pode a gente faz coisas junto. É massa para caramba, astral! Nêssa que é a mais novinha nisso tudo. Se eu tivesse condições de invstir em alguém eu investiria nela, porque o talento dela ultrapassa a questão musical. O carisma também...É uma pessoa maravilhosa! Espero que essa energia se propague mais e ela só colha vitórias.