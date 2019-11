Attooxxa recebe Rincon Sapiência em show que abre o Concha Negra

Depois de duas edições calcadas na música dos blocos afro, o projeto Concha Negra amplia a proposta e dá destaque a música afrobaiana contemporânea em uma série de shows que ocupam um dos mais importantes palcos do estado, até fevereiro.

Quem faz as honras da abertura do projeto, lançando uma agenda que aquecerá todo o verão soteropolitano, é a banda Attoooxxa, que convida o rapper paulistano Rincon Sapiência. Para aquecer a noite, performance do grupo de dança Ballet Vip. Durante todo o evento, projeções do VJ Bruno Zambelli.



Para Gil Alves, diretor artístico do Concha Negra, existe uma transição, que continua partindo do diálogo com o passado, com o andestral. “Há uma transição não no sentido de ruptura, mas de releitura. Esse ano, trazemos o que há de mais contemporâneo em termos de música na Bahia, mas todas as bandas e artistas têm esse olhar para a memória, para o que constitui nossa cultura”, diz Alves. Assim, a escolha do Attooxxa parece mais que justificada.



Metendo dança

Formada por Rafa Dias, Raoni Knalha, Osmar Oz e Wallace Chibata, a banda estourou no fim de 2017, em Salvador, com o hit Elas Gostam-Popa da Bunda. O sucesso da música se deve ao refrão chiclete, mas também à marca registrada do grupo: uma mistura inovadora entre o pagodão baiano e as batidas eletrônicas, que acaba ressignificando as duas coisas. Ao explicar a origem do nome do grupo, Rafa Dias costuma lembrar da aproximação sonora com o arrocha, e também do significado de “atocha” em Paulo Afonso, cidade de onde vem: “Lá, ‘atocha’ é ‘aumenta essa porra, aí...’”, diverte-se Rafa. “Tem essa coisa do grave, de querer pista, e ‘Attooxxa’ é o que a pista pede”, completa.



No Concha Negra, cada espetáculo prevê, além dos shows principais, a presença de convidados especiais de peso, que engrandecem ainda mais as proposições, e atrações de abertura de outras linguagens artísticas, como dança, teatro e moda – o detalhamento de cada data será divulgado ao longo dos próximos meses, mas já estão confirmados nomes como Emicida., Luedji Luna, Baco Exu do Blues, Orkestra Rumpilezz, e Olodum.



“A proposta é que seja uma experiência sonora e visual potente, que através de múltiplas linguagens valorize a estética afrobaiana. Durante toda a noite, teremos projeções com intervenções gráficas de um VJ em um telão vertical lateral, simulando bastante a forma de consumo audiovisual contemporâneo, a exemplo dos stories do Instagram”, adianta Alves.



Feat

Parceiro do Attooxxa há mais de um ano, Rincon comemora o convite, que deve estreitar ainda mais a relação entre eles.

“A música baiana, naturalmente, pela linguagem, pelo tempero afro, sempre me foi muito atraente. É interessante como tantos gêneros musicais diferentes têm despontado coisas na Bahia, seja de pagodão, de rap, trap, de uma linha mais R&B. Eu tenho visto coisas incríveis de artistas vindos da Bahia, e não existe uma redundância, cada um com a sua linguagem, com o seu estilo”, diz o rapper.



Para quem estranha a junção do pagode com o rap, basta dizer que juntos, Attooxa e Rincon já fizeram música, diversos shows, e até foram entrevistados no Conversa do Bial em julho do ano passado. Combinação “extremamente natural”, na visão dos envolvidos, que estão cheios de novidades: o Attooxxa emplaca música (cujo clipe foi lançado ontem) na nova novela das 21h, Amor de Mãe (TV Globo), e Rincon Sapiência lança disco ainda esse mês, com participação da banda.

Serviço: Concha Acústica do TCA (Campo Grande). Amanhã, às 18h30. Ingressos: R$ 40| R$ 20. Vendas na bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barras e Bela Vista e no ingressorapido.com





O QUE VEM AÍ

7 de dezembro Ilê Aiyê

14 de dezembro Sine Calmon e Morrão Fumegante

11 de janeiro Olodum

18 de janeiro Baco Exu do Blues

25 de janeiro Lazzo Matumbi

1º de fevereiro Gerônimo Santana

8 de fevereiro Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna

15 de fevereiro Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz