Atual campeã, França vence Marrocos e pega a Argentina na final

Mais uma vez, a França está na final da Copa do Mundo. A atual campeã passou sufoco, mas confirmou o favoritismo e venceu o Marrocos por 2x0, nesta quarta-feira (14), no estádio Al Bayt. Está a um passo de garantir o bicampeonato consecutivo, e repetir um feito conquistado apenas pela Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962).

O jogo foi animado, com boas chances para os dois lados. Mas a eficácia marroquina falhou, enquanto a francesa acertou. Diante da maior zebra do Catar - e da melhor defesa do Mundial -, Theo Hernández abriu o placar ainda aos cinco minutos. Os africanos não se intimidaram e se lançaram ao ataque, mas Lloris e a trave impediram o empate. No fim, Kolo Muani ampliou e selou a vaga dos europeus.

Agora, a França se prepara para enfrentar a Argentina na final, em um duelo que vale o tricampeonato para as duas seleções. A decisão está marcada para o próximo domingo (18), às 12h, no estádio Lusail.

Será a quarta final dos Bleus, todas alcançadas nas últimas sete edições do Mundial. Os franceses, aliás, nunca perderam uma decisão. Além de conquistar o título em 2018, ficaram com a taça em 1998. Já em 2006, os europeus foram vice-campeões, mas nos pênaltis, após empate em 1x1 com a Itália, na Alemanha.

A Argentina, por sua vez, já chegou a seis finais. Ganhou o troféu em 1978, sobre a Holanda, e em 1986, sobre a Alemanha. Foi segunda colocada em 1930, na derrota para o Uruguai, em 1990 e, mais recentemente, em 2014, ambas para a Alemanha.

Já o Marrocos fizeram uma campanha histórica, com a primeira semifinal para um país africano. Após chegar à semi com só um gol sofrido, a seleção ainda pode terminar no terceiro lugar. Vai disputar a colocação com a Croácia, no sábado (17), às 12h, no estádio Internacional Khalifa.

O jogo

A melhor defesa da Copa foi vazada ainda no começo do jogo, em um lance que incluiu erro do zagueiro El Yamiq. Griezmann aproveitou, chegou até a linha de fundo e tocou atrás, para Mbappé. O atacante furou na primeira tentativa, mas ficou com a sobra e bateu. A bola desviou e foi parar em Theo Hernández, que deu um voleio e abriu o placar, aos 5 minutos.

Foi o primeiro gol que o Marrocos sofreu que foi marcado por um jogador adversário. Até então, a meta do goleiro Bono só havia sido vazada uma vez, mas foi um gol contra, marcado por Aguerd ainda na fase de grupos, na vitória sobre o Canadá.

Depois do gol, o jogo continuou aberto, com as duas seleções criando boas chances. O troco marroquino quase veio aos 9 minutos, quando Ounahi acionou Mazraoui, e recebeu de volta. Ele avançou e chutou firme, da entrada da área, mas Lloris se esticou e evitou o empate.

A França, por sua vez, queria ampliar, e teve duas grandes chances com Giroud. A primeira veio aos 16, quando o atacante foi lançado, ganhou de Saïss no arranque e mandou uma bomba, de pé esquerdo, que explodiu na trave.

O centroavante voltou a aparecer com muito perigo aos 35. O lance começou com Tchouaméni, que recuperou a bola no campo de defesa, saiu na corrida e deu lindo passe para Mbappé. O camisa 10 chutou, a bola passou pelo goleiro Bono, mas El Yamiq tirou. Na sobra, Tchouaméni tocou de primeira para Giroud, que bateu de canhota, passando rente ao gol.

No fim do primeiro tempo, Marrocos, por muito pouco, não empatou, no que seria um golaço. Ziyech cobrou escanteio, Giroud afastou, mas a bola subiu demais. El Yamiq acertou uma bicicleta, no cantinho direito de Lloris. Só que o goleiro se esticou e defendeu. A redonda ainda bateu na trave, mas a zaga afastou.

A partida continuou animada no segundo tempo. Os marroquinos começaram a etapa final melhor, e assustaram em vários momentos em sequência. Aos 6 minutos, Ziyech recebeu na direita e tocou para Boufal. O meia cruzou para En-Nesyri, que não finalizou. Attiat-Allah ainda ficou com a sobra, mas chutou mal.

Logo depois, o mesmo jogador foi até a linha de fundo e fez cruzamento perigoso, mas a zaga francesa afastou.

Depois da pressão marroquina, o técnico Didier Deschamps fez duas mudanças importantes. A primeira: sacou Giroud de campo, e colocou Thuram. A troca ajudou a diminuir o ímpeto africano, e deixou a França respirar. A segunda selou a vitória: Kolo Muani, que havia acabado de entrar no lugar de Dembélé.

Tudo começou com Tchouaméni, que recuperou a bola no meio de campo e acionou Fofana. O jogador avançou e tocou para Mbappé. O astro francês tirou o marcador com um toque e passou para Thuram, que devolveu. O camisa 10 limpou dois marroquinos, chutou e a bola desviou. A sobra ficou com Kolo Muani, que estava em campo por menos de um minuto. O atacante fez o 2x0, aos 35 minutos, e assegurou a vaga da França na final.