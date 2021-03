Atual campeão da Superliga Chinesa, Jiangsu é expulso do torneio

A Superliga Chinesa não terá seu atual campeão defendendo o título em 2021. Vencedor da temporada 2020, o Jiangsu FC foi expulso da competição. A confirmação veio nesta segunda-feira (29), após a Associação de Futebol da China (CFA) divulgar a lista dos 16 clubes que disputarão a próxima edição do torneio.

O Jiangsu anunciou, no fim de fevereiro, o encerramento de suas atividades, por causa da crise econômica vivida por sua principal acionista, a empresa multinacional Suning. As dívidas do clube chegam a 500 milhões de yuan (cerca de R$ 535 milhões). A companhia tentou encontrar um comprador para o time, mas não conseguiu.

A equipe também foi expulsa da Liga dos Campeões da Ásia por não ter cumprido com suas obrigações financeiras.

Fundado em 1958, o Jiangsu foi vice-campeão do Chinês em 2012, conquistou a Supercopa do país em 2013 e a Copa da China em 2015. No ano seguinte, voltou a ficar em segundo lugar no campeonato e teve suas ações compradas pela Suning.

De acordo com a associação chinesa de futebol, o Jiangsu vai ser substituído pelo Cangzhou. Outros cinco clubes foram reprovados para a próxima edição da Superliga Chinesa e terão suas vagas ocupadas por equipes da segunda e da terceira divisão do país.