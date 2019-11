Atual campeão, Minas vence o Flamengo na estreia da Superliga

Atual campeão da Superliga feminina de vôlei, o Itambé/Minas venceu o Flamengo na estreia da competição, terça-feira (12), no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A equipe mineira bateu a carioca por por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 32/30). Maior pontuadora da partida, com 15 acertos (13 de ataque e dois de bloqueio), a ponteira norte americana Deja McClendon festejou o triunfo do time de Belo Horizonte.

“Fiquei feliz com a estreia na Superliga. Esse foi um jogo importante e alcançamos a vitória. Eu queria ir bem neste primeiro jogo e consegui, juntamente com a minha equipe”, afirmou Deja McClendon. “Apesar de alguns erros que ainda cometemos hoje, tivemos consistência para, como equipe, conseguir recuperar os sets adversos. Foi muito importante ter essa resiliência e saber sair das situações difíceis. Podem esperar muita evolução. Estamos focadas e trabalhando bastante para buscar o melhor e fazer bons jogos”, destacou a levantadora Macris.

A opsta Malu lamentou a derrota do Flamengo. “Apesar do placar, jogamos uma boa partida. Erramos nas horas que não podíamos, principalmente nos sets que estávamos na frente. As jogadoras estão de parabéns e sabíamos que o Itambé/Minas seria uma equipe forte. Estamos evoluindo a cada dia e agora já temos que pensar no jogo de sexta-feira”, disse.

Minas e Flamengo voltam à quadra na sexta-feira (15). A equipe carioca enfrenta o São Paulo/Barueri, às 20h, no ginásio Hélio Maurício, no Rio de Janeiro. Já o Minas encara o Valinhos, às 19h, no ginásio Municipal, em Valinhos, em São Paulo.