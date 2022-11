Atual vice-campeã, Croácia empata com o Marrocos na Copa

Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a Croácia não conseguiu se impor diante do Marrocos na estreia do Mundial do Catar. As equipes se enfrentaram na manhã desta quarta-feira (23), no estádio Al Bayt, pelo Grupo F, e não saíram do 0x0. Quem acompanhou o jogo viu um espetáculo com pouca criatividade e forte marcação.

A estratégia do Marrocos era clara. A equipe africana abriu mão de atacar e focou em armar uma forte defesa. Funcionou, já que não teve as redes balançadas por Modric e companhia. Apesar do boa troca de passes, a Croácia levou pouco perigo ao adversário.

No final do primeiro tempo, o lance mais emocionante do jogo: Sosa cruzou para Vlasic, que desviou para a meta. A bola tinha endereço certo, mas o goleiro Bono roubou a cena e fez bela defesa. Na etapa final, Lovren poderia ter aberto o placar, mas não teve sucesso.

Apagada, a Croácia ficou devendo e volta a entrar em campo no domingo (27), às 13h, contra o Canadá, no estádio Khalifa. O Marrocos fará o segundo jogo no Mundial no mesmo dia, porém mais cedo, às 10h, diante da Bélgica, no estádio Al Thumama.