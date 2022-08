Aubameyang, atacante do Barcelona, é assaltado e agredido em casa

O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Barcelona, e sua esposa foram assaltados em casa, na Espanha, segunda-feira. O casal foi ameaçado por quatro ladrões mascarados e que portavam armas e barras de ferro. Os assaltantes levaram joias e chegaram a agredir o jogador.

A direção do Barcelona confirmou o assalto e informou que o casal passa bem. Segundo o jornal espanhol El País, Aubameyang sofreu agressões e ameaças até abrir um cofre onde havia joias do casal, na casa localizada na cidade de Castelldefels, nos arredores de Barcelona.



Sem dar mais detalhes, a polícia informou que já investiga o caso. O jogador de 33 anos não revelou o prejuízo com o assalto e se os assaltantes levaram outros itens valiosos.



Conhecido pelas boas passagens por Borussia Dortmund e Arsenal nos últimos anos, Aubameyang não esteve em campo na goleada por 4x0 sobre o Valladolid no domingo porque está perto de deixar o Barcelona. Ele deve ser negociado na busca do clube por reduzir a folha salarial e melhorar o caixa. O atacante é especulado no Chelsea.



Há duas semanas, Robert Lewandowski, outro atacante do Barça, teve roubado um relógio do seu pulso quando chegava para treinar no CT do clube.



Nos últimos anos, assaltos a casas de jogadores se tornaram comuns na Espanha. Mas, geralmente, os crimes eram cometidos na hora das partidas, quando os jogadores e suas famílias estavam longe de suas residências. Atletas como Casemiro, Morata, Piqué, Umtiti, Jordi Alba e até o técnico Zinedine Zidane (ex-Real Madrid) foram vítimas destas investidas criminosas.