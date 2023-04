Audi Center amplia atuação e inaugura loja com padrão internacional em Salvador

Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Um coquetel marcou a abertura, nesta quarta-feira (19), da nova loja da Audi Center Salvador, localizada na Av. Paralela, sentido Aeroporto. O evento contou com a presença do executivo da Audi AG, responsável pela área de Vendas da América Latina, Martin Bayer, além do time local da montadora, clientes e parceiros, entre outros convidados.

Nina e Nilo Coelho (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

“A loja está muito aconchegante e receptiva. Criamos um ambiente sofisticado e com uma vista maravilhosa, nos diferenciando das demais concessionárias não só do estado, mas também do país”, destaca Fernando Bahia, gerente da unidade. A nova Audi Center Salvador é uma das primeiras unidades do país totalmente adequada ao padrão internacional da montadora.