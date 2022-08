Audiência pública discute importância da da Bahia Filmes e do Fundo Setorial

Será realizada nesta quinta (4), às 14h, na Assembleia Legislativa da Bahia, a audiência pública "Bahia Filmes: O desenvolvimento da indústria do audiovisual baiano". A atividade, realizada em parceria entre a Associação dos Produtores e Cineastas da Bahia (APC-Bahia) e o mandato do deputado estadual Marcelino Galo, reforçará a importância da criação de uma empresa pública e do Fundo Setorial do Audiovisual da Bahia (FSA-BA) para promover o desenvolvimento da indústria do audiovisual no estado.

A iniciativa é inspirada em projetos exitosos de outros estados, como Ceará Filmes, RioFilme e a SPCine, que são referência na produção audiovisual a nível nacional. A criação da empresa, idealizada pela Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APC), deve se dedicar à realização de ações que promovam o audiovisual, incentivando o diálogo com a sociedade e estabelecendo diretrizes para o fomento da produção e da comercialização dos filmes produzidos na Bahia.

Entre as participações esperadas na audiência pública está a do ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, da diretora-presidente da Spcine, a baiana Viviane Ferreira, do diretor do Irdeb, Flavio Gonçalves, da diretora da Dimas, Daniela Fernandes, e dos representantes do setor.

Uma indicação, elaborada pelo mandato do deputado Marcelino Galo, já foi enviada ao Governo do Estado para que a Bahia Filmes seja implantada no Estado, além de reuniões com secretarias estaduais. “Acreditamos muito no potencial deste projeto e estamos empenhados em fazer todo o possível para que se torne uma realidade”, ressaltou Marcelino Galo.

A audiência pública será transmitida pelo canal do YouTube de Marcelino Galo.