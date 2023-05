Audiência sobre herança de Gugu foi remarcada para 22 de junho

A Justiça de São Paulo marcou para o dia 22 de junho a retomada da audiência do processo que envolve o espólio (bens divididos entre os herdeiros) de Gugu Liberato, em que Rose Miriam di Matteo pede o reconhecimento da sua união estável com o apresentador. Gugu morreu aos 60 anos, em novembro de 2019, após um acidente doméstico em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.



No dia 22 de maio, as gêmeas Sofia e Marina Liberato, de 19 anos, filhas do comunicador, prestaram depoimento na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo. Na audiência, que durou cerca de três horas, elas apoiaram a mãe; enquanto o irmão João Augusto di Matteo Liberato, de 21, preferiu não dar nenhuma declaração, mantendo-se em silêncio.



As outras sessões estavam marcadas para os dias 23 e 24, mas foram adiadas pelo juiz José Walter Chacon Cardoso, para que todas as testemunhas pudessem ser ouvidas. No dia 23, estavam agendadas as testemunhas de Rose Miriam.



De volta aos Estados Unidos



Com o adiamento da audiência, Sofia e Marina voltaram, na noite da última quinta-feira, 25, para Orlando, nos Estados Unidos, onde moram. Elas estiveram no Brasil por uma semana, apenas para participar da audiência judicial acerca do destino da herança de R$ 1 bilhão deixada pelo pai, em processo que tramita em segredo de justiça.



Sofia publicou nos stories do Instagram um vídeo em que aparece beijando e abraçando sua cadelinha de estimação, dizendo que estava com saudades. "Boa noite, gente! Queria mostrar para vocês com quem eu estou: com a minha nenezinha. Sim, gente, já estou em Orlando, já voltei, mas estou aqui com a minha neném. Estou muito feliz", disse ela.



Já Marina publicou algumas fotos, na mesma rede social, dos dias em que passou no País, curtindo com amigos, e escreveu: "Passei dias maravilhosos ao lado de pessoas incríveis".



As gêmeas aproveitaram a temporada para visitar os estúdios da GGP Produções, fundados em 1999 pelo apresentador e empresário Gugu Liberato. O local dispõem de toda infraestrutura para gravações destinadas ao mercado publicitário, meios digitais, cinema e televisão.



"Hoje, fui visitar a GGP! Muito bom voltar a essa lugar que nosso pai construiu com tanto carinho, e que ele tanto gostava. Amei e pretendo voltar muitas vezes", escreveu Marina.



Testamento



No testamento, assinado em 2011, Gugu Liberato não reconheceu Rose Miriam di Matteo como companheira em união estável e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio. Nele, o comunicador deixou 75% do patrimônio aos três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos; além de destinar uma pensão vitalícia para mãe, Dona Maria do Céu, de R$ 163 mil.



Agora, Rose pleiteia o reconhecimento de união estável com o apresentador ao longo dos 20 anos em que viveram juntos. Se a Justiça de São Paulo reconhecer o pedido, ela passará a ter direito ao espólio do comunicador - metade da herança. Os outros 50% serão transmitidos obrigatoriamente aos três filhos. Já os sobrinhos ficariam de fora.



Patrimônio bilionário



O valor total do patrimônio de Gugu Liberato pode chegar a R$ 1 bilhão. Além da carreira notória como apresentador de televisão, que o proporcionou um dos mais altos salários da TV brasileira, ele era empresário de sucesso. Era dono de diversos imóveis, como galpões, prédios comerciais, casas, flats e terrenos.



Esse patrimônio incluía a casa de Orlando, nos Estados Unidos, com cinco suítes, piscina e jardim amplo (avaliada em R$ 6,7 milhões); residência no Guarujá, no litoral paulista, com quatro suítes e seis banheiros (R$ 7 milhões); mansão em condomínio fechado nos arredores de São Paulo, com fachada inspirada na arquitetura da Casa Branca (R$ 15 milhões); complexo de estúdios de TV localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados (R$ 60 milhões), aplicações em bancos do Brasil (R$ 190 milhões), entre outros itens. Também há participação de Gugu em postos de gasolina, loja de conveniência, loteamento e aplicação em bolsa.