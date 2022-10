Audiogame baiano de terror ganha sequência

A franquia de audiogames de suspense/terror BREU:Ataque das Sombras ganha novo jogo nesta segunda-feira (31), no dia do Halloween. Desenvolvido pelos baianos Felipe Barros e Tharcisio Vaz e produzido pela Team Zeroth em parceria com VAZ Soundworks, o game foi contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2019-2020.

Os audiogames são um formato de jogos digitais com proposta inclusiva, desenvolvidos para usuários com algum grau de deficiência visual, embora também possam ser jogados por pessoas videntes. Neles, todas as orientaçõespara os jogadores são informadas por meio de recursos sonoros.

O primeiro jogo da franquia BREU, disponível para download gratuito em https://breu.itch.io/breu, narra a história de Marco, jornalista cego que investiga o sumiço de seu avô na pequena cidade fictícia baiana de Angaquara. Dando continuidade à aventura, Ataque das Sombras começa no ponto em que a anterior termina, mas eles são independentes.

Agora, histórias de criaturas à solta começam a se espalhar pela cidade enquanto Marco avança cada vez mais para dentro da mata, onde perigos inimagináveis e descobertas surpreendentes o aguardam. Ataque das Sombras conta com mecânicas de puzzle nos moldes de jogos narrativos, nos quais os jogadores devem interagir com opções disponíveis na área onde se encontram ou se movem para outras localidades. Além disso, existem situações de perseguição, em que será necessário escapar de criaturas espalhadas pelo cenário.

A franquia BREU nasceu a partir de uma pesquisa sobre jogos eletrônicos em audiogame realizada por Barros e Vaz, que buscavam criar experiências interativas e imersivas exclusivamente por meio de recursos sonoros. Nessa mesma época, conheceram o conto de suspense/terror Rubros, de autoria do escritor baiano Antônio Caetano, que serviu como base para o enredo do jogo.



O primeiro jogo foi lançado em 2018, de maneira experimental, baseado em técnicas de áudio tridimensionais utilizadas em videogames de realidade virtual (VR). Team Zeroth é uma equipe de desenvolvimento de jogos baiana, responsável por títulos como Irmã Dulce: Abrindo Portas. O time nasce da reunião de diferentes especialistas colegas de faculdade, em 2014, e segue em atividade buscando incorporar inclusão, diversidade e personalidade em suas produções.

VAZ Soundworks é um estúdio focado na produção de áudio para Games, Filmes, Animação e Publicidade, tendo atendido grandes empresas no Brasil e no exterior.

Veja em https://www.audiogamebreu.com.br/. Valor: R$ 29,90