Augusto Akio e Pedro Barros fazem dobradinha no mundial de skate

O Brasil esteve muito perto de conquistar o Mundial de Skate Park em Sharjah, neste domingo, nos Emirados Árabes. Depois de iniciar as duas primeiras etapas da final na liderança, Augusto Akio e Pedro Barros acabaram ficando com o vice-campeonato e o terceiro lugar no pódio, obtendo uma dobradinha histórica. Na última volta, porém, o primeiro lugar acabou ficando com o americano Jager Eaton, que com uma volta sensacional fez 93 pontos e garantiu o campeonato.



Apesar de ter ficado sem o primeiro lugar, o Brasil colocou dois skatistas no pódio. Akio, com 92 pontos terminou a final na segunda colocação. Pedro Barros, que atingiu a nota 90 logo na primeira vez que foi à pista também foi ao pódio.



A final masculina do Mundial de Skate Park começou com os brasileiros ganhando destaque desde a primeira aparição. Pedro Barros ofuscou a boa exibição do americano Tom Schaar, que obteve 87,79, e ganhou 90 pontos dos jurados. No final da bateria, Augusto Akio, o Japinha, também não fez por menos. Conseguiu 88,06 e já garantiu a segunda melhor pontuação.



A boa exibição dos brasileiros inspirou os concorrentes e o nível se elevou. Jager Eaton obteve 89 pontos e Kieran Wooley foi ainda mais eficiente ao garantir 89,50 e colar em Pedro Barros. Mas faltava ainda a nova performance de Japinha, e ele mais uma vez se superou. Com um desempenho solto e criativo, cravou 92 pontos e passou a assumir o primeiro lugar na disputa



Mas o que parecia ser uma festa brasileira passou a ser ameaçada com a performance do americano Jagger Eaton. Ele alcançou 93 pontos e assumiu a liderança. Barros acabou escorregando, perdeu a chance de voltar a ser primeiro e ficou com a terceira melhor nota. Com chance de brigar pelo ouro, Japinha entrou para última volta inspirado, mas também acabou errando na manobra. Apesar da falha, ele garantiu a prata e, ao lado de Barros, completou o pódio nos Emirados Árabes



O Mundial de Skate Park é a primeira competição que gera pontos visando às próxima Olimpíada.