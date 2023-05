Aulão solidário mostra as vantagens do levantamento de peso

Desde a Grécia Antiga, homens disputam com seus pares para saber quem é mais forte. É desse período que se data um dos esportes olímpicos mais antigos: o Levantamento de Peso (LPO), também chamado de halterofilismo. Nos dias de hoje, em Salvador, um campeão brasileiro da categoria tenta fazer com que a modalidade seja difundida e, neste domingo (7), realizou um aulão para estimular que mais pessoas tenham contato, desmistifiquem e pratiquem o esporte de fortões. Com um detalhe: a solidariedade envolvida nisso tudo.

O esporte tem um objetivo: levantar a maior quantidade de peso, saindo do chão e elevando a barra acima da cabeça. Resumidamente, quem conseguir levantar mais peso, vence. Mas há toda uma preparação por trás disso, envolvendo técnica e movimentos. Não basta levantar o peso, tem que ser corretamente. E foi isso que Matheus introduziu para os cerca de 60 cursistas que participaram da Oficina, que aconteceu na academia da Arena Aquática de Salvador, na Pituba.

"O intuito do aulão é, além de fomentar o esporte e mostrar que o levantamento de peso é um esporte seguro, dá hipertrofia e consegue ter saúde", explica o campeão brasileiro e professor.

A maioria dos presentes já pratica uma esporte que é bem semelhante, o crossfit. No entanto, o primo famoso do LPO tem sua disputa baseada em fazer a série de exercícios em menos tempo. O levantamento de peso precisa ser feito com mais calma e concentração.

Educador físico, Marcelo Oliveira explica que o LPO é um dos principais movimentos do crossfit e sempre existiu. A modalidade é utilizada, também, para melhorar a performance em outros esportes, como a natação. "Nadadores fazem LPO para, por exemplo, melhorar a saída da plataforma na piscina porque ele trabalha força, potência", contou antes de dizer que qualquer pessoa pode praticar a modalidade com supervisão.

Um dos crossfiteiros que participou do aulão de Matheus Reis foi Agnaldo Ribeiro. "O crossfit é uma comunidade, de envolvimento interpessoal, você aprende a conviver com as pessoas no dia-a-dia. Crossfit e LPO têm relação muito próxima, um puxa o outro, é importante para nosso desenvolvimento físico, mental, conhecimento de limites", afirmou. Ele é proprietário do Águia Crossfit, que fica no bairro da paz.

Crianças podem fazer

Matheus Reis explica que até crianças podem se aventurar no LPO, no entanto, no caso dos pequenos, o treinamento é diferente e mais focado nas técnicas do que nas cargas.

Ele diz que em países como Rússia e China, onde há centros de desenvolvimento avançados e específicos para o levantamento de peso, crianças de 3 anos são iniciadas na prática. A realidade do Brasil é um pouco diferente e, por aqui, o mais comum é iniciar a partir dos 6 anos.

"O levantamento de peso vai desde crianças a idosos. Trabalha força muscular. Claro, criança trabalha mais o desenvolvimento lúdico, aprendizagem do movimento, não a carga. Já para o adolescente e adultos, entramos com carga. A criança aprende o movimento, a parte cognitiva. Na fase adulta, ela começa a desenvolver carga. É um esporte de força muscular, trabalha potência, explosão", explica Reis.

Diretor de esportes da Prefeitura de Salvador, Felipe Lucas esteve presente no aulão e diz que a iniciativa é importante para a cidade. Os inscritos levaram 1 kg de alimento, que será doado para o projeto Boa Luta, que funciona na Boca do Rio e atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, que fazem jiu jitsu gratuitamente.

"O LPO é um esporte olímpico que ainda não chegou ao patamar de visibilidade que merece. Matheus Reis é campeão brasileiro, norte-nordeste, me procurou com o objetivo de ajudar todo o segmento. Abraçamos com esse objetivo de fomentar, dar visibilidade para que quem não entende conheça e possamos fazer que Salvador tenha mais uma modalidade olímpica dentro de seu território", disse o diretor.

Movimentos principais

Para vencer o título brasileiro da categoria até 96 kg em 2022, Matheus Reis levantou um total de 286 kg, sendo 128 kg no arranco e 158 kg no arremesso. Esses movimentos são, mais comumente, falados em inglês: snatch e clean & jerk.

O primeiro movimento é o snatch, ou arranque. Nesta etapa, o objetivo do praticante é tirar a barra do chão e colocá-la acima da cabeça, sem realizar pausas. Em seguida, ele entra em baixo da barra, posicionando-a acima da cabeça com os braços estendidos e finalmente se coloca de pé. Barra e atleta devem permanecer imóveis por dois segundos. Já no arremesso, movimento dividido em duas partes, o participante tira a barra do chão, leva até a altura do pescoço (clean) e depois arremessa para cima da cabeça (jerk). A puxada do arremesso assemelha-se à do arranque. O apoio da barra nos ombros acorre com a rápida rotação dos cotovelos embaixo da barra.

O segundo tempo consiste numa pequena flexão seguida de extensão das pernas para lançar a barra acima da cabeça. Numa competição, tanto no arranque, como no arremesso, o atleta terá três tentativas para levantar o maior peso possível, explica Matheus.