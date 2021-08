Aulas Forte são disponibilizadas no YouTube do Instituto Forte até dia 26

Em apoio às condições de permanência do bem cultural das artes cênicas dentro do Forte do Barbalho e na cidade de Salvador, diante e apesar da pandemia do covid-19, artistas e técnicos residentes há anos no espaço criaram o Instituto Forte e desde o dia 2 até 26 de agosto têm lançado uma série de 16 oficinas de formação sobre práticas e técnicas artísticas chamado Aulas Forte, transmitidas gratuitamente através da plataforma do Youtube da instituição.

Nas aulas, que ficarão de forma permanente na plataforma, evidenciam a importante articulação entre as etapas e os profissionais envolvidos e valorizam a riqueza da aprendizagem individual e coletiva, o público já pode assistir aos encontros sobre Espelho de Camarim Portátil com Anderson Miranda, Concepção de Iluminação com Luciano Reis, Oficina de Grafite com Diógenes Neto e Oficina de Artesanato com Descartáveis com Maria das Candeias, e ainda terá temas como Chapelaria Artesanal, Serralheria Artística, Gravatas, Medidas e Perucas, Desenho Técnico, entre outros.

“Quem assistir às vídeo-aulas terá contato direto com os maiores responsáveis pelos bastidores da cena em Salvador. O Aulas Forte busca visibilizar profissionais que são invisíveis aos olhos do grande público. Aproximar as pessoas da carpintaria artística pode ser a chave para aproximar do espetáculo”, afirma Fernanda Paquelet, que assina a direção de produção do projeto e provocadora artística do Aulas Forte.