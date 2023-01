Aulas nas escolas estaduais começam no dia 6 de fevereiro; veja datas e recessos

As aulas da rede estadual de ensino em 2023 vão começar no dia 6 de fevereiro. Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), a previsão é de que as aulas se encerram no dia 15 de dezembro. Já a entrega dos resultados aos estudantes, após a recuperação final e do Conselho de Classe, será no dia 22 de dezembro.

Segundo o calendário escolar, foi divulgado nesta segunda-feira (9), o ano letivo 2023 tem como tema “Educação e território no bicentenário da Independência da Bahia”. A jornada pedagógica dos professores e coordenadores pedagógicos acontece entre os dias 1º e 3 de fevereiro, quando será realizado todo a planejamento das atividades letivas.

Ainda de acordo com o calendário escolar, o recesso de Carnaval acontece de 17 a 22 de fevereiro; o recesso da Semana Santa ocorre entre 7 e 9 de abril; e o recesso junino vai de 19 a 30 de junho. A primeira unidade letiva será de 6 de fevereiro a 5 de maio; a segunda de 8 de maio a 31 de agosto e a terceira de 1º de setembro a 15 de dezembro.

Ao longo do ano, os estudantes também contarão com alguns sábados letivos nas seguintes datas: 15 de abril, 20 de maio e 23 de setembro. Outras datas em destaque são os aniversários dos educadores Anísio Teixeira, em 12 de julho, e de Paulo Freire, em 19 de setembro.