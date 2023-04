Aulas são suspensas em colégio na Boca da Mata após aluno fazer ameaças

As aulas no Colégio Estadual Luiz José de Oliveira, na Boca da Mata, em Salvador foram suspensas após um estudante ameaçar professores e colegas. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (13).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o estudante de 20 anos alegou ter sido orientado e instigado por meio de um aplicativo para ameaçar colegas e professores. Ele levou uma faca para a escola para causar pânico na comunidade escolar.

Ainda segundo a SSP, ele contou que baixou um aplicativo e, com isso, criminosos tiveram acesso a conteúdos pessoais e familiares e o estavam chantageando.

O estudante foi detido por equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) após professores acionarem a polícia. Segundo o comandante da 3ª CIPM, tenente-coronel César Augusto Santiago, ninguém ficou ferido. O suspeito presta depoimento na 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras).

A Secretaria Estadual da Educação (SEC) informou que não houve nenhuma pessoa ferida e que não divulgaria mais detalhes sobre o caso. "O suspeito foi conduzido pela Polícia Militar e o caso será investigado pela Polícia Civil", informou a SEC.

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

Adolescentes apreendidos

Desde o início das ações da Operação Escola Segura, na segunda-feira (10), 16 adolescentes foram apreendidos para unidades de Salvador e do interior do estado por ameaças de ataques a escolas.

Até esta quarta-feira (12), foram lavrados 16 procedimentos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), decorrentes de atos infracionais análogos ao crime de ameaça. As ações da Polícia Civil da Bahia são parte da Operação Escola Segura, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Sete adolescentes foram conduzidos à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Salvador, e dois deles foram encaminhados à Promotoria da Infância e da Juventude, do Ministério Público da Bahia. Os demais foram liberados para a família, sob um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis. A equipe da DAI também cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar. Os casos resultaram em BOCs e Auto de Investigação de Ato Infracional.

Já no interior do estado, nove conduções resultaram na lavratura de nove BOCs por ato análogo ao crime de ameaça. Os adolescentes foram liberados para os familiares, também condicionados a um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis. Durante as ações no interior, também foram apreendidos aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos, os quais serão analisados.

Equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Polícia do Interior (Depin) e de Polícia Metropolitana (Depom), com o apoio do Laboratório de Inteligência Cibernética (Cyberlab) participam da operação.