Aurora afasta baterista após gesto nazista no Lollapalooza

A cantora Aurora, que se apresentou no Lollapalooza em São Paulo, no mês passado, anunciou que trocará o baterista de sua banda para os próximos shows de sua turnê no México. A decisão vem depois de Sigmund Vestrheim supostamente fazer um gesto com a mão associado à supremacia branca ao final do show na capital paulista.

Em seu Instagram, a artista publicou um longo texto neste domingo (9), pedindo desculpas aos fãs por todo o ocorrido e pela dor e confusão que este fato causou nas pessoas. Ela também defendeu o músico, dizendo que ele é um “amado e conhecido músico na Noruega” e que não faria sentido ele apoiar “extremismo de direita sem enfrentar consequências”.

(reprodução)

Na postagem, a norueguesa responde a uma série de fatos trazidos pelos internautas que levavam a crer que o baterista seria um supremacista branco. Aurora disse que tudo aquilo, colocado em contexto, “parece horrível e quase impossível de negar, mas de fato há uma explicação para tudo”. Para este retorno ao México, a cantora informou que voltará com um antigo amigo e que os fãs vão gostar de recebê-lo.

Entenda o caso

Ao final do show que a cantora apresentou no dia 26 de março, na capital paulista, Sigmund Vestrheim fez um gesto parecido com um “ok” com as mãos ao final do show de Aurora no Lollapalooza em São Paulo. O exato momento foi registrado e publicado por um músico no Twitter, que questionava a atitude.

Depois disso, por meio de pesquisas no Instagram do próprio baterista, fãs encontraram uma publicação antiga do artista, contendo elementos nazistas – como uma suástica e o número 777. Vestrheim justificou a postagem, dizendo que fez o desenho quando era um adolescente, sendo apenas uma piada e que não significava nada.

Ele afirmou ainda que nunca seria contratado para tocar com Aurora caso fosse um “idiota nazista”. Nas redes sociais, o baterista pediu para que todos acreditassem nele e que nunca desejou causar nenhum mal.

Veja a publicação da artista: