Ausência de Coutinho mantém tradição 'ruim' do álbum da Copa

O Brasil já sabe quem serão os 26 jogadores que irão buscar o hexa da Copa do Mundo no Catar. A lista foi divulgada pelo técnico Tite nesta segunda-feira (7), e confirmou a ausência de Philippe Coutinho, que sofreu uma lesão muscular na coxa no fim de semana e não vai se recuperar a tempo. Com isso, foi mantida uma 'tradição' ruim no álbum da competição.

Desde que foi lançada pela Panini, no Mundial de 1970, no México, a publicação quase sempre tem um erro na escalação do Brasil. A única vez que isso não aconteceu foi na edição de 1990, para Copa da Itália. Em todos os outros 13 álbuns, incluindo o de 2022, sempre houve ao menos uma ausência entre as figurinhas.

Dessa vez, há apenas um erro, a presença de Coutinho. Ele era um dos 18 cromos de jogadores brasileiros. Os outros 17 foram convocados: Alisson, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Gabriel Jesus, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Por outro lado, ficaram de fora do álbum Weverton, Daniel Alves, Bremer, Alex Telles, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro, Rodrygo, Pedro e Gabriel Martinelli.

Veja as ausências anteriores:

2022 - Philippe Coutinho

Philippe Coutinho 2018 - Daniel Alves e Giuliano

- Daniel Alves e Giuliano 2014 - Robinho

- Robinho 2010 - Ronaldinho Gaúcho, Adriano e André Santos

- Ronaldinho Gaúcho, Adriano e André Santos 2006 - Renato, Roque Júnior e Julio Baptista

- Renato, Roque Júnior e Julio Baptista 2002 - Juan e Emerson

- Juan e Emerson 1998 - Mauro Silva, Zé Maria, Flávio Conceição e Romário

- Mauro Silva, Zé Maria, Flávio Conceição e Romário 1994 - Ricardo Gomes, Palhinha e Evair

- Ricardo Gomes, Palhinha e Evair 1990 - nenhum erro

1986 - Éder, Toninho Cerezo, Mozer, Leandro e Renato Gaúcho

- Éder, Toninho Cerezo, Mozer, Leandro e Renato Gaúcho 1982 - Zé Sérgio

- Zé Sérgio 1978 - Raul, Zé Maria, Luis Pereira e Paulo Cézar Caju

- Raul, Zé Maria, Luis Pereira e Paulo Cézar Caju 1974 - Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Carbone, Félix e Palhinha

- Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Carbone, Félix e Palhinha 1970 - Dirceu Lopes

Figurinha de Philippe Coutinho no álbum da Copa do Catar

(Foto: Reprodução)