Ausência de críticas e de polêmicas dominam sabatina da ex-primeira-dama

Ex-primeira-dama evidencia tensão por críticas ao ser ouvida pela CCJ da Assembleia (Arisson Marinho)

O fato de ser esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), o desgaste político e polêmicas que envolvem sua indicação para a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Município (TCM), a omissão ao cargo que ocupava na Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) desde 2015 no currículo enviado à Assembleia Legislativa e falta de qualificação exigida para o posto ficaram fora da sabatina realizada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com a ex-primeira-dama Aline Peixoto. Com a sessão em clima morno e sem atuação mais combativa da bancada de oposição, ela teve ontem o nome aprovado por unanimidade pelos integrantes do colegiado, etapa anterior à votação pelo plenário da Assembleia.

A expectativa de sessão em alta temperatura, no rastro da série de críticas e do mal-estar causado pela operação direta de Rui em favor da própria esposa, acabou não se confirmando. Inclusive, em relação a eventuais questionamentos que pudessem ser feitos sobre a pouca bagagem da ex-primeira-dama para assumir uma função que exige conhecimento técnico e uma razoável experiência em contas públicas. Os únicos pontos de tensão tiveram como origem questões de ordem sobre o direito à fala. Antes da sessão, um acordo entre as bancadas governista e de oposição permitiu a participação de deputados não membros da CCJ na fase de perguntas, limitados a cinco deputados cada, embora apenas os membros titulares tivessem direito a voto.

Durante cerca de 2 horas e 30 minutos, Aline respondeu a 11 perguntas, sendo cinco dos parlamentares governistas, cinco da bancada de oposição e uma do deputado Hilton Coelho (Psol), crítico ferrenho da indicação da ex-primeira-dama. Nas respostas, a esposa de Rui falou de forma suscinta e genérica sobre questões que envolvem processos licitatórios, prestação de contas, gastos com pessoal e outros tópicos comuns às administrações municipais. Fora o aparente nervosismo que saltava de seu tom de voz, se agarrou ao mote de “fazer do TCM um órgão menos punitivo e mais educativo”, com base em deixa pelo por Nelson Leal (PP), aliado do governo, e ao fato de ser a primeira mulher indicada para o cargo.

Enquanto os membros da base governista insistiam no que chamavam de "qualidades técnicas" de Aline, a bancada oposicionista adotou tom cauteloso, sem apertar a sabatinada. Líder da minoria, o deputado Alan Sanches (União Brasil) negou desinteresse em questionar a ex-primeira-dama, sobretudo, em relação ao fato de que ela é enfermeira de formação e nunca ter ocupado posto de destaque na gestão pública. "A oposição foi educada, foi constitucional, foi técnica. Trouxe as perguntas técnicas. É o que a gente vive no dia a dia com o Tribunal de Contas (dos Municípios). A oposição nesse momento não quis fazer palanque eleitoral, e sim saber se havia nela condição técnica para exercer esse cargo", disse Sanches.

Esposa de Rui chora ao abordar críticas contra indicação

O momento que mais marcou a sabatina teve como protagonista o choro da ex-primeira-dama logo no início da sessão, tempo dedicado à apresentação do candidato. Amparada por um discurso escrito, Aline inicialmente agradeceu por manifestações de apoio que disse ter recebido nas últimas semanas, falou de sua adolescência e deu ênfase ao que chamou de “ataques sofridos após a indicação de seu nome”. Aline se referia, de forma indireta, à repercussão negativa gerada na imprensa nacional e internacional sobre o assunto e às críticas feitas até por aliados como o senador Jaques Wagner (PT), que manifestou publicamente contra sua nomeação.

Críticas são normais da democracia, e eu as aceito tranquilamente, ainda que discorde delas. O problema maior é que muitas dessas críticas foram de cunho pessoal. Verdadeiras agressões a uma mulher, tentando me desqualificar apenas por eu ser casada com o ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Toda a minha trajetória de vida, toda a minha experiência como gestora pública foi desconstruída. Tentaram apagar a minha história, disse Aline Peixoto

No currículo enviado à Casa para registro da candidatura, assinada por 34 deputado da base, Aline citou as suas experiências em gestão, com foco o comando das Voluntárias Sociais da Bahia, a partir de 2015, quando se tornou primeira-dama. No entanto, omitiu no documento o cargo comissionado na Sesab durante o período em que o marido era governador. Diante das lacunas na sessão, a enfermeira pavimentou com facilidade seu nome na disputa final que ocorrerá amanhã, quando os plenário da Assembleia irá definir, por voto secreto, se ela ganha ou não a vaga vitalícia com salário de cerca de R$ 41 mil, em páreo que terá ainda o ex-deputado estadual Tom Araújo (União Brasil).

Elogiado por currículo, Tom Araújo passa pelo crivo da CCJ

Considerado pelos pares da Assembleia Legislativa o candidato ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) com o currículo mais apropriado ao cargo de conselheiro, o ex-deputado estadual Tom Araújo (União Brasil) teve a indicação também aprovada por unanimidade em sabatina realizada à tarde pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa (CCJ). Assim como ocorreu com a esposa do ministro Rui Costa, Araújo foi ouvido pelos parlamentares em sessão sem debates acirrados.

Ex-deputado pede que parlamentares comparem qualificações na hora de votar (Marina Silva)

Na sabatina, o currículo do ex-deputado foi elogiado por deputados governistas e de oposição, cujos integrantes tiveram direito a realizar, ao todo, dez perguntas. Araújo respondeu com a tranquilidade de quem tatuou na Casa por três mandatos. Durante a sessão, demonstrou conhecimento jurídico sobre tribunais de contas, criticou decisões monocráticas, defendeu os municípios do interior, pediu votos aos deputados de situação e evitou críticas à adversária Aline Peixoto.

Antes que os deputados dessem início aos questionamentos, Tom Araújo, que também foi prefeito de Conceição do Coité, falou por cerca de 12 minutos aos parlamentares. Disse se sentir honrado pela indicação criticou o caráter punitivo do TCM. “Quero servir ao meu Estado independente de cor partidária. Quero assumir o tribunal como um representante legítimo desta Casa”, emendou.

Para o ex-deputado, a indicação de Aline Peixoto é legítima, No entanto, pediu para que os currículos dos dois sejam levados em conta na eleição de amanhã.

Lutar pela igualdade é o principal papel da nossa sociedade. Essa Casa tem maturidade suficiente para tratar desse tipo de questão e não politizar, defende ex-deputado da União Brasil

Tom Araújo é formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e foi eleito pela primeira vez prefeito aos 24 anos. Venceu três disputas consecutivas para deputado, mas desistiu de tentar o quarto no ano passado para se dedicar ao tratamento de um câncer no intestino, plenamente recuperado. Tem passagem por diversas comissões da Assembleia como presidente e vice-presidente, incluindo a de Infraestrutura e a de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. (Colaborou Mayza Polcri)