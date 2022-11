Ausências de peso: lesões tiram craques às vésperas da Copa do Mundo

Assim como acontece em todas as Copas do Mundo, a reta final de preparação nos clubes e nas seleções é cercada de muita cautela e cuidado por parte dos atletas e dos departamentos médicos para que as lesões sejam minimizadas e o nível físico dos jogadores esteja alto. Mesmo assim, é inevitável que alguns nomes importantes das seleções se machuquem e acabem ficando de fora do Mundial.

Neste ano, a Copa do Catar já tem uma lista de peso com jogadores que não vão disputar a competição por terem se lesionado. Alguns nem entraram na lista final da convocação, enquanto outros precisaram ser cortados após a convocação e viram o sonho de disputar uma Copa ir embora. O CORREIO lista os principais nomes que, até agora, não vão ao Catar e desfalcam suas seleções por conta de lesão.

Goleiros:

Fotos: Reprodução/Twitter

Mike Maignan (França)

A temporada 2021/22 do goleiro francês Mike Maignan foi, de longe, a melhor de sua carreira. Contratado pelo Milan no começo da última temporada, o arqueiro foi um dos grandes responsáveis pelo título italiano dos rossoneros após 11 anos de jejum e levou essa boa fase para suas atuações com a seleção da França. Apesar de não ser o principal nome na meta da atual campeã do mundo, Maignan se mostrou uma ameaça para Hugo Lloris e vai acabar ficando de fora por uma lesão na panturrilha.

O treinador do Milan, Stefano Pioli, confirmou que a lesão muscular do goleiro sofrida no fim de outubro era grave e que seu retorno aos gramados será apenas em 2023. Dessa forma, os três goleiros que vão ao Catar com a França são Lloris, Areola e Mandanda.

Bartlomiej Dragowski (Polônia)

O caso do goleiro Dragowski, do Spezia, também da Itália, é grave. Ele havia sido convocado para disputar a Copa com a Polônia e, um dia após o anúncio oficial da lista, sofreu uma fratura no tornozelo durante uma partida do campeonato italiano e já está de fora do Mundial. O lance aconteceu em uma dividida com o atacante do Hellas Verona.

Para o seu lugar, Kamil Grabara, do Copenhagen, da Dinamarca, foi o escolhido.

Zagueiro:

Foto: Reprodução/Twitter

Presnel Kimpembe (França)

Titular na seleção francesa e no Paris Saint-Germain, Kimpembe chegaria ao Catar para disputar sua segunda Copa do Mundo e defender o status de campeão que ele conquistou com o seu país em 2018. Para o Mundial deste ano Kimpembe precisava correr contra o tempo e torcer para que uma lesão no tendão de aquiles fosse curada antes do começo da Copa. Mas ao contrário do que a imprensa francesa esperava, já que o zagueiro foi convocado por Didier Deschamps, o próprio atleta informou que queria ser cortado da lista final, já que não havia se recuperado da lesão.

Esse é um movimento raro, já que a maioria dos atletas prefere forçar uma ida ao Mundial para tentar disputar alguma partida. Após o pedido feito pelo zagueiro do PSG, o treinador francês convocou Axel Disansi, do Monaco.

Laterais:

Fotos: Reprodção/Twitter/Atlético

Reece James (Inglaterra)

Disputando a titularidade com outros grandes nomes da lateral, como Alexander-Arnold e Trippier, o lateral direito (que também atua como ala) Reece James vai ver a Copa do Mundo de Londres e deu adeus à chances de atuar em seu primeiro mundial. O jogador do Chelsea era considerado o favorito a ocupar a vaga do lado direito como ala, já que a Inglaterra joga em uma formação com três zagueiros, e acabou não sendo convocado na lista final por uma lesão nos ligamentos do joelho.

Durante o mês de outubro notícias circularam em jornais ingleses alegando que James estava disposto a fazer um tratamento consrrvador para disputar a Copa. Mas a situação não foi resolvida e a única solução para superar a lesão é com uma cirurgia ligamentar, o que o tira dos gramados por meses.

Guilherme Arana (Brasil)

Com a polêmica situação dos laterais esquerdos da seleção brasileira que se alongou durante quase todo o ciclo de Copa com Tite, o nome de Guilherme Arana, do Alético Mineiro, foi ganhando cada vez mais força para que ele estivesse na lista final do treinador para ir ao Catar. O lateral se mostrou consistente nas partidas que atuou com a amarelinha, mas uma dura entrada sofrida em uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino acabou lesionando o joelho de Arana.

A situação é parecida com a de Reece James, já que o jogador também passará por uma cirurgia multiligamentar e só retorna aos gramados em 2023. No fim das contas, a lateral esquerda do Brasil será defendida por Alex Sandro e Alex Telles.

Ben Chilwell (Inglaterra)

Mais um lateral inglês lesionado. O jogador do Chelsea, companheiro de James, vivia a expectativa de ir à Copa do Mundo depois de ter superado uma grave lesão sofrida no fim de 2021, que o tirou do gramado por seis meses. Atuando de forma regular nos Blues, o lateral era bem visto pelo técnico Gareth Southgate, mas acabou sendo cortado do Mundial por mais uma lesão complicada sofrida.

Dessa vez, Chilwell sofreu com uma lesão muscular e que demoraria cerca de seis semanas para ficar em condições de voltar a treinar. A essa altura da Copa do Mundo já estará em sua fase mata-mata, o que tornou impossível a convocação do lateral do Chelsea.

Meias:

Fotos: Reprodução/Twitter

Giovani Lo Celso (Argentina)

Considerado um dos principais nomes da seleção argentina, Lo Celso vivia uma grande fase no Villarreal, da Espanha, e demonstrava estar em sintonia com o craque da seleção Lionel Messi. A parceria já havia se mostrado efetiva durante a Copa América de 2021, quando Lo Celso e Messi conquistaram a taça diante do Brasil.

Mas o meia acabou sofrendo uma lesão muscular grave e vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. Seu retorno também está previsto para o meio do mês de dezembro, quando a Copa estará chegando ao fim. Essa foi a grande perda do técnico Lionel Scaloni em sua convocação e foi lamentada por diversos veículos da mídia argentina.

Paul Pogba (França)

Pogba foi contratado para retornar a Juventus nesta temporada e vislumbrava voltar a viver uma grande fase atuando por um clube após algumas temporadas irregulares no Manchester United. Mesmo assim, Paul Pogba sempre se mostrou um jogador que atuava muito melhor quando vestia a camisa da França, principalmente na Copa de 2018, na Rússia. Mas o sonho do bicampeonato foi interrompido por conta de duas lesões seguidas.

O meia ficou de fora dos primeiros jogos da Juventus na atual temporada por uma lesão muscular e, ao retornar, voltou a ter outra lesão no joelho que o tirou do Mundial. O jogador precisará fazer uma cirurgia no menisco e só retorna aos gramados em 2023.

N´Golo Kanté (França)

A seleção da França foi disparada a que mais sofreu com lesões nesse período pré Copa do Mundo. Titular em 2018 e nome certo para 2022, Kanté não irá ao Catar após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa. O Chelsea comunicou no final de outubro que o período de recuperação do jogador seria de quatro meses, pelo menos, e fez Deschamps cortar Kanté da lista de 26 nomes antes da convocação.

Além do desfalque na seleção da França, o volante também perder uma parte da atual temporada com o Chelsea mesmo após o fim da Copa do Mundo.

Philippe Coutinho (Brasil)

O nome de Coutinho não era certo na lista final de Tite, mas o meio-campista com certeza vivia uma grande expectativa de disputar sua segunda Copa do Mundo e tentar repetir o desempenho de 2018, quando foi um dos principais nomes da seleção, mesmo caindo nas quartas de final.

O meia do Aston Villa, da Inglaterra, sofreu uma lesão muscular na coxa em treinos da equipe e só na véspera da convocação final a notícia começou a circular. Com a lesão Everton Ribeiro do Flamengo garantiu sua vaga no Catar e disputou sua primeira Copa.

Georginio Wijnaldum (Holanda)

O meia ex-Liverpool e PSG foi contratado pela Roma para disputar a atual temporada, mas nem deu tempo de mostrar serviço no futebol italiano. O volante holandês sofreu uma grave lesão na tíbia durante um dos primeiros treinos com a Roma no começo da temporada e precisou passar por cirurgia. O tempo de recuperação é de, pelo menos, três meses.

O meia já havia jogado a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, quando a Holanda terminou em 3º lugar. Em 2018 o país não se classificou para o Mundial da Rússia.

Marco Reus (Alemanha)

A trajetória de Reus no futebol tem uma íntima - e infeliz - relação com as lesões. O meia do Borussia Dortmund sempre foi considerado um dos melhores da Alemanha em sua posição e perdeu a chance de disputar diversas competições por conta de lesões. Dessa vez, Reus sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo e não irá se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo do Catar.

Para se ter uma ideia do azar de Reus, o jogador perdeu a Copa de 2014, quando a Alemanha foi campeã, por conta de uma lesão. O meia vivia uma grande fase naquela temporada, antes de se machucar. Em 2018 o jogador finalmente teve a chance de jogar um Mundial, mas a Alemanha caiu ainda na fase de grupos e se despediu cedo da Copa da Rússia.

Atacantes:

Fotos: Reprodução/Twitter

Diogo Jota (Portugal)

Sensação no Liverpool de Klopp, o atacante Diogo Jota era nome certo - e titular - na convocação do técnico Fernando Santos, de Portugal. O jogador vinha tendo boas atuações pela seleção portuguesa há, pelo menos, duas temporadas e teria a chance de formar um ataque com o craque Cristiano Ronaldo. No fim de outubro o próprio treinador dos Reds anunciou em coletiva que Jota havia sofrido uma lesão na panturrilha e a recuperação não seria curta.

Diogo Jota já tem dez gols em 29 partidas com a camisa da seleção de Portugal.

Timo Werner (Alemanha)

Após retornar para o RB Leipzig, da Alemanha, onde viveu sua melhor fase na carreira, o centroavante de 26 anos acabou sofrendo uma lesão séria no tornozelo durante partida da equipe pela Liga dos Campeões desta temporada, em uma vitória de 4x0 contra o Shakhtar, da Ucrânia.

Timo Werner só deve retornar aos gramados em 2023.

Christopher Nkuku (França)

Mais um nome para a conta da França. E dessa vez já durante os treinos pós convocação. O atacante Nkuku, que também atua pelo Leipzig, acabou sendo cortado de última hora da seleção francesa por conta de uma entorse no joelho. O lance aconteceu durante o segundo treinamento que França fazia na preparação para ir ao Catar.

Em uma dividida de bola com o volante Camavinga, do Real Madrid, Nkuku sofreu com muitas dores e os exames logo apontaram a impossibilidade do jogador disputar a Copa. Para o seu lugar, Deschamps convocou Muani, atacante do Frankfurt.

Convocado, mas…

Outros três nomes sofreram com lesões, mas vão se arriscar e estão na lista dos atletas que vão disputar a Copa do Mundo. Sadio Mané, de Senegal, Ronald Araujo, do Uruguai, e o goleiro Sommer, da Suíça, adversária do Brasil, tem lutado contra as lesões para jogarem partidas na Copa do Mundo. Nenhum dos três tem a confirmação de que estão 100% té as partidas da fase de grupo, mas os departamentos médicos de cada uma das seleções deram diagnóstico positivo para os atletas, o que dá a esperança de que conseguirão entrar em campo duanrte o Mundial.