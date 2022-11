Austrália bate a Tunísia, vence a 1ª na Copa e ainda pode se classificar

A Austrália conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo do Catar neste sábado (26), derrotando a Tunísia por 1 a 0 no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah. O único gol da partida foi marcado por Duke.

Essa foi a primeira vitória dos australianos em copas desde 2010. O resultado deixa possibilidade da seleção se classificar para as oitavas de final, o que aconteceria pela segunda vez na história. A primeira foi em 2006.

Agora, os australianos têm três pontos, passando à frente da Tunísia e da Dinamarca. Os dinamarqueses são os últimos adversários da Austrália, na quarta. Já a Tunísia encara a França.

O jogo foi disputado. A Austrália começou pressionando bastante, mas sem conseguir criar chances claras. Já a Tunísia tinha dificuldades para trocar passes e manter a posse da bola, mas conseguiu os primeiros lances mais perigoso da partida.

O único gol da partida saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Goodwin cruzou pela esquerda e Duke cabeceou depois de desvio da defesa.

Depois, a partida ficou ainda mais intensa, com muitas faltas na área do meio de campo, e a Tunísia tentando o empate. No fim do primeiro tempo, um chute de Msakni passou perto da trave, representando a melhor chance do time africano até então.

No segundo tempo, os tunisianos mudaram o esquema tático em busca do gol, aumentando o ritmo. A posse de bola passou a ficar mais com a Tunísia, mas as chances não assustavam tanto. A Austrália tentava agir com velocidade quando tinha a bola e quase marcou o segundo com Leckie, depois de cruzamento rasteiro, e Mooy, que tentou de fora da área.

Já na reta final da partida, empurrada pela grande presença da torcida, a seleção da Tunísia tentou ir pro tudo ou nada, pressionando bastante. Apesar das chegadas, nenhuma das chances teve mais perigoso - o goleiro Ryan defendeu tranquilamento as finalizações dos tunisianos.