Austrália decide continuar campeonato nacional de futebol

A Federação Australiana de Futebol (FFA, da sigla em inglês) anunciou neste domingo a decisão pela continuidade do Campeonato Australiano em meio à pandemia do novo coronavírus. As partidas da competição vêm sendo realizadas de portões fechados. A entidade continuará avaliando as condições de jogo junto aos protocolos estabelecidos pelo governo do país.

CEO da FFA, James Johnson disse em nota que se importa com as condições dos atletas, independentemente da medidas que sejam necessárias.

"A saúde e o bem-estar dos jogadores continuam a ser nossa principal prioridade e não teremos medo de tomar decisões para garantir isso, por mais difíceis que sejam", declarou.

Além disso, Johnson garantiu avaliar constantemente a situação e que as futuras decisões serão tomadas junto às autoridades e protocolos de saúde pública estabelecidos por médicos.

"Ficamos muito confortáveis em tomar a decisão inicial de permitir que as ligas continuem com medidas adicionais em vigor (no caso, com os portões fechados) e trabalhamos em vários cenários para facilitar a conclusão da temporada da Liga A", disse.

"No entanto, não temos ilusões quanto à fluidez dessa situação, e assim permaneceremos ágeis e receptivos aos desafios que essa pandemia traz. "Estamos avaliando continuamente nossa posição com base nas diretrizes e conselhos mais recentes do governo e do diretor médico e em consulta com nosso Comitê de Trabalho Nacional covid-19", continuou o dirigente.

O anúncio segue a decisão da FFA da semana passada de suspender todo o futebol de base até 14 de abril de 2020. Na principal categoria do esporte no país, jogos foram realizados na última sexta-feira (20) e no sábado (21), apesar dos compromissos deste domingo (22) terem sido adiados.

Na próxima segunda-feira (23), o jogo entre Newcastle United Jets x Melbourne City FC continua confirmado, enquanto Perth Gory x Western United FC foi postergado.