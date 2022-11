Austrália surpreende, vence a Dinamarca e vai às oitavas da Copa

A Austrália já pode ser considerada a grande surpresa da Copa do Mundo até aqui. A equipe desbancou a Dinamarca, venceu por 1x0, nesta quarta-feira (30), e avançou às oitavas de final como segundo colocado do grupo D, com seis pontos.

No estádio Al Janoub, Austrália e Dinamarca fizeram um confronto direto pela vaga no mata-mata. As equipes entraram em campo precisando vencer para não depender de outros resultados.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e sem grandes emoções. Mas, no segundo tempo, os australianos chegaram ao gol. No rápido contra-ataque, a equipe da Oceania recuperou a bola na defesa, pegou a Dinamarca desprevenida e Leckie chutou cruzado, abrindo o placar.

O gol de Leckie foi providencial já que a Tunísia vencia a França no outro jogo do grupo e com o empate entre Austrália e Dinamarca ia ficando com a classificação.

Nas oitavas de final, a Austrália enfrentará o primeiro colocado do grupo C. Polônia, Argentina e Arábia Saudita disputam as vagas.

Já a Dinamarca, que era apontada como favorita para chegar longe na Copa do Mundo, se despede do Catar como lanterna da chave D, com apenas um ponto em três partidas.