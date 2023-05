Autobiografia de Britney Spears é adiada após intimação de atores; entenda

Um dos livros mais esperados é a autobiografia da cantora Britney Spears, que teve de ser adiado após a artista receber duas cartas de advogados de atores de Hollywood que podem ter sido expostos.

De acordo com site The Sun, desta segunda-feira (8), as duas supostas pessoas podem ter sido o amigo de infância, Jason Alexander, que ficou casada apenas por 55 horas, em 2004. O segundo foi Kevin Fedeline, com quem teve dois filhos e se separou em 2007.

"Britney quer que este seja o momento em que ela fala com o mundo, para contar seu lado da história e esclarecer as coisas. Há pessoas tentando impedir que ela fale sobre relacionamentos passados, porque alguns serão revelados pela primeira vez", explicou uma fonte.

Ainda segundo a fonte, a cantora do pop já contratou o jornalista Sam Lansky, fomoso romancista que já tem experiência em obras conhecidas, como Adele, Madonna e Nicki Minaj.

Até o momento, Britney conseguiu um contrato de US$ 15 milhões, sendo um dos melhores contratos da história após o de Barack Obama e Michelle.