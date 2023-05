Autor de feminicídio na Liberdade passa por audiência de custódia

O autor do feminicídio de Natalina dos Santos, de 37 anos, Anderson Santos Silva passou por audiência de custódia na manhã deste sábado, na Vara de Audiência de Custódia, no Parque Bela Vista. Ele era ex-companheiro da vítima.

"Eu não quero falar nada", declarou ele, quando era colocado no fundo de uma viatura da Polícia Militar, logo após o fim da audiência, na Avenida Tancredo Neves. A decisão do juiz não foi informada. Anderson foi representado por um defensor público.

Anderson foi autuado em flagrante, na noite de quinta-feira (25), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O homem apresentou-se no Departamento, após diligências ininterruptas realizadas pelas equipes policiais.

De acordo com o coordenador da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), delegado Ademar Tanner, o feminicida confessou a autoria do crime e não demonstrou arrependimento. O homem não aceitava o fim do relacionamento. “Além de atacar a vítima com golpes de faca, ele ainda atingiu o genro dela”, disse o delegado.

O criminoso ainda declarou que ficou preso por oito anos, após matar a mãe do filho dele e o companheiro dela, na cidade de Piraí do Norte, em 2014. “Ele foi solto em 2022 e o relacionamento com Natalina tinha menos de um ano”, acrescentou o delegado.