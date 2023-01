Autor de gol na estreia, Biel comemora retorno ao Bahia: 'Mais maduro'

A estreia do atacante Biel com a camisa do Bahia não poderia ter sido melhor. O jogador entrou no segundo tempo e marcou um dos gols no triunfo sobre a Juazeirense, por 3x1, na noite desta quarta-feira (11), pelo primeiro jogo do Esquadrão no Campeonato Baiano.

Biel é uma das grandes apostas do Bahia na temporada. Ele foi comprado por cerca de R$ 10,5 milhões junto ao Fluminense após ter se destacado defendendo o Grêmio na Série B do ano passado.

Curiosamente, o atacante passou pela base do Bahia quando era criança. Após o jogo ele comemorou o retorno ao Esquadrão e disse que espera fazer um bom ano pelo tricolor.

"O Bahia foi o primeiro clube quando era criança, fico feliz pela volta, mais maduro, mais experiente. Fico feliz pelo meu momento, fruto de muito trabalho. Agradeço a Deus, aos meus familiares, que foram fundamentais nessa minha vinda pra cá. Agora é viver ao longo do tempo", disse ele.

Depois do primeiro jogo na temporada 2023, o Esquadrão mira agora mais um desafio pelo Campeonato Baiano. Neste domingo (15), a equipe enfrenta o Jacuipense, às 18h30, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipe.