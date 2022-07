Autor de gol no Ba-Vi, atacante Vitinho celebra título no Sub-20

Cria das categorias de base do Bahia, o atacante Vitinho viveu um dia de herói na última quarta-feira (29). Foi dele o gol de empate do tricolor contra o Vitória na final do Campeonato Baiano da categoria. A igualdade por 1x1 forçou a decisão por pênaltis. Nas cobranças, o Esquadrão foi melhor e faturou o tetracampeonato.

"Eu me sinto privilegiado por ter feito um gol em uma final, ainda mais sendo um Ba-Vi. O fato de ter sido na casa deles tem uma importância maior, não só para mim, mas também para toda a equipe. A gente estava atrás no resultado, estávamos perdendo o jogo e precisávamos empatar. Continuamos lutando até o final e foi quando fui feliz e fiz o gol do empate que levou para os pênaltis e a gente foi campeão", disse o jogador.

"Esse é um sentimento muito bom. Ser campeão é algo maravilhoso, não tenho tantas palavras para descrever esse momento, mas é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz e abençoado por ter sido campeão do Campeonato Baiano pela quarta vez no Bahia. É um clube que me acolheu muito bem desde quando cheguei, desde o sub-15, e eu me sinto muito à vontade pra entregar meu melhor e seguir crescendo", completou.

Apesar da conquista, o atacante mantém os pés no chão e mira a sequência da temporada. Neste domingo (3), o time sub-20 do Bahia encara o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A partida será disputada às 11h, em Belo Horizonte. Vice-lanterna do grupo A, o Esquadrão busca o primeiro triunfo na competição.

"Agora é continuar trabalhando, continuar no foco para ganhar mais e mais títulos, se Deus quiser. Aproveitamos a alegria do momento, mas não paramos os trabalhos porque nós temos o Brasileiro no domingo agora contra o Cruzeiro. Temos um grande jogo e precisamos somar pontos nesse Brasileiro", finalizou.