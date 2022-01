Autor de posts antivacina, campeão olímpico morre por covid-19

Campeão olímpico nas argolas nos Jogos de Sydney-2000, o ex-ginasta húngaro Szilveszter Csollany morreu na última segunda-feira (24), aos 51 anos, em decorrência da covid-19. A informação foi confirmada pela Federação Húngara de Ginástica (MTSZ).

Csollany foi infectado com o coronavírus em novembro do ano passado. No início de dezembro, ele foi hospitalizado em estado grave em Budapeste, e precisou ser ligado a um respirador.

Durante a pandemia, o ex-ginasta compartilhou publicações antivacinas em suas redes sociais e, inclusive, se recusou a se imunizar contra a covid-19.

Mas, para continuar seu trabalho como treinador, em contato com crianças, precisava tomar a vacina. Segundo o jornal Blikk, Csollany recebeu uma dose pouco antes de adoecer, o que significa que ele não havia desenvolvido um nível suficiente de anticorpos.

Nascido em 13 de abril de 1970 na cidade de Sopron, Szilveszter Csollany conquistou a medalha de prata nas argolas na Olimpíada de Atlanta, em 1996, e foi campeão europeu dois anos depois. Em 2000, faturou o ouro em Sydney, no mesmo aparelho.

Durante sua carreira, Csollany ganhou mais de uma dezena de medalhas em competições internacionais. Após se aposentar em 2003, ele se tornou treinador e trabalhava em um pequeno clube austríaco.