Autor de tentativa de feminicídio vai a júri popular em Salvador

Um homem que tentou matar sua esposa a facadas, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, em maio de 2016, irá a júri popular nesta quarta-feira (29), no Fórum Ruy Barbosa. Durante o julgamento, o OInstituto Odara e a ONG TamoJuntas realizarão um ato público em favor da vítima.

José Carlos Rodrigues atacou Dona Rosa Maria Crispina com sete facadas no rosto, braços e tórax em 23 de maio de 2016, no final de Linha do Engenho Velho de Brotas, há poucos metros da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM).

Dona Rosa Maria Crispina, na época com 52 anos, voltava de uma festa de aniversário de um familiar e encontrou o portão de casa arrombado, móveis e eletrodomésticos danificados e alguns objetos e documentos foram furtados. Imediatamente, desconfiou que o autor da invasão fosse José Carlos, seu ex-companheiro, que resistia em aceitar o fim do relacionamento de dois anos.

A vítima chegou a confrontar o acusado sobre os danos, mas ele negou. Poucos minutos depois, Rosa foi surpreendida pelo ex-companheiro, que do alto de uma escada lhe golpeou com sete facadas no rosto, braços e tórax. “Ele tentou deformar meu rosto pra que ninguém mais se interessasse por mim e como não conseguiu, tentou me matar”, afirma a vítima. Logo após o crime, o agressor foi capturado por populares e entregue à polícia.

“Eu terminei com ele e ele queria voltar pra minha casa porque não tinha condição de alugar uma casa e se manter, ele queria ser mantido por mim”, contou Rosa em entrevista ao Instituto Odara. Ela afirmou também que já não se sentia segura em ficar sozinha com Zé, como José é mais conhecido na comunidade do Engenho Velho e no município de Jacobina, de onde é oriundo. “Ele ficava insistindo, mas toda vez que ele ia lá em casa eu ligava pra minha filha porque não queria ficar sozinha com ele de jeito nenhum”, disse ao Instituto Odara.

Laina Crisóstomo, advogada da Tamo Juntas - organização que faz a assistência de acusação da ação junto ao Ministério Público -, acredita que para além de fazer cumprir a lei, a audiência será um espaço importante para abordar o machismo e o feminicídio enquanto práticas estruturais que colocam em risco as vidas das mulheres. “Não é só por Rosa Maria Crispina. É por todas as mulheres que todos os dias não conseguem terminar um relacionamento porque os homens se sentem no direito de controlar os nossos corpos e achar que são donos da gente”, enfatiza Laina.