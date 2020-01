Autor do Manual das Loterias fez 1.500 jogos na Mega da Virada e não acertou nenhum

Foto: JC Imagem

O contador Guilhermino Ferreira, autor do Manual das Loterias, ficou no prejuízo na Mega da Virada 2019, sorteada nessa terça-feira (31.12). Os números do concurso 2.220 foram: 03, 35, 38, 40, 57, 58. Segundo ele, o resultado foi fora do comum e "quem apostou usando estatísticas se deu mal."

O especialista revela que fez 1.500 jogos com dezenas que, de acordo com a lógica matemática dos últimos sorteios, seriam as mais prováveis. No entanto, nenhum dos seus canhotos foi premiado. "O resultado foi totalmente fora dos padrões. Até hoje, na história da Mega-Sena, não vi um resultado desse. E olha que eu acompanho muito tempo", rebate.

No total, quatro apostas vencedoras vão dividir o prêmio de R$ 304.2013.838,63, com cerca de R$ 76 milhões para cada. Os vencedores da Mega da Virada 2019 foram uma aposta de Juscimeira (MT), outra de Criciúma (SC) e duas de São Paulo.

Na quina, 1.031 apostadores vão levar R$ 57.537,06 mil cada. Outros 77.055 apostadores vão receber R$ 1.099,78 cada por ter acertado a quadra.

Investimento não revertido na Mega da Virada

Sobre ter saído no prejuízo na Mega da Virada, Guilhermino Ferreira defende que não existe 100% de certeza de recuperar os investimentos na loteria. "Sempre haverá risco, porém as chances de recuperar seriam muito altas, mas como saiu dos padrões atrapalhou bastante", pondera o apostador profissional.

Ele, no entanto, afirma que seguirá investindo nas dezenas planejadas para a Mega da Virada. "As dezenas que citei antes deverão ocorrer nos próximos sorteios dois ou três sorteios.

Em tempo, vale lembrar quais foram os números citados pelo especialista na última segunda-feira, 30: As dezenas com maiores chances de sair são 01, 02, 03, 05, 10, 11, 13, 17, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 39, 42, 44, 50, 52, 53, 54, 56. Mas pode ser volte 08 e 59 do último sorteio. De maneira geral, uma boa pedida é investir em 13, 14, 17, 25, 27, 32, 42, 50, 56", afirmou ao JC antes do sorteio da Mega da Virada 2019.

Veja como foi o sorteio da Mega da Virada 2019

Um noivo surpreendeu os convidados durante casamento após exibir em um telão um vídeo em que a noiva faz sexo com o cunhado. O caso aconteceu na última quinta-feira (26) em Fujian, na China. As informações são do portal chinês Apple Daily.

Ao exibir o vídeo de cinco minutos, o noivo disse: “Você pensava que eu não soubesse?”. Em seguida, a mulher joga o buquê de flores no noivo. O casal estava junto cerca de dois anos.

Alguns internautas chineses disseram que o vídeo pode ser um “golpe de marketing” já que a filmagem só apareceu no aplicativo “Aubergine Video” e mostrava o logo da empresa.