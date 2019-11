Autora de Amor de Mãe, baiana Manuela Dias diz que a vida é a grande vilã

Durante muitos anos, a novela das oito - agora chamada novela das nove -, que ocupa o horário nobre da Globo, foi reservado a um pequeno grupo de autores que se revezavam na criação daquelas obras, especialmente nos anos 1990 e na primeira década dos anos 2000. Naquele período, aquela faixa de programação era dominada Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Glória Perez e Manoel Carlos.



Com o sucesso de A Favorita, de João Emanuel Carneiro, em 2008/09, iniciou-se um processo de renovação e a emissora carioca experimentou outros autores, que, embora fossem veteranos, estreavam no horário nobre, como Walcyr Carrasco e Maria Adelaide Amaral. Agora, é a vez da baiana Manuela Dias, das séries Justiça e Ligações Perigosas (ambas de 2016), realizar sua primeira criação para o horário nobre: Amor de Mãe, que estreia nesta segunda-feira.



A novela conta a história de três mães que, embora vivam em realidades diferentes, acabam tendo suas vidas entrelaçadas. Regina Casé - que não atua em novelas desde 2002, quando esteve em As Filhas da Mãe - vive Lurdes, Adriana esteves é Thelma e Taís Araújo é Vitória.

Regina Casé e Nanda Costa ao lado do diretor, durante gravações de Amor de Mãe

Lurdes, que saiu do Rio Grande do Norte ainda jovem, é mãe de cinco filhos, incluindo Camilla (Jéssica Ellen), que foi adotada durante a mudança para o Rio de Janeiro. Seu objetivo é encontrar Domênico, um de seus quatro filhos biológicos que foi vendido pelo pai quando o menino tinha dois anos de idade.



Thelma (Adriana Esteves) ficou viúva há mais de 20 anos e vive para o filho Danilo (Chay Suede), a quem criou de forma superprotetora. O jovem sobreviveu ao incêndio que matou seu pai graças ao amor incondicional da mãe, que se arriscou entre as chamas para salvá-lo. A vida de Thelma muda quando, durante um exame de rotina, descobre um aneurisma cerebral inoperável e começa uma corrida contra o tempo para conseguir realizar seus próprios sonhos.



Vitória (Taís Araújo) é uma advogada que ganha muito dinheiro defendendo políticos e empresários corruptos. Ela se separou recentemente de Paulo (Fabrício Boliveira) e um dos motivos da separação foi o fato de não conseguir engravidar. Mas, depois de um encontro casual com Davi (Vladimir Brichta), com quem passa uma noite, ela se surpreende ao descobrir que espera um bebê.



Heroínas

Uma das marcas de Amor de Mãe será o tom realista, principalmente pela ausência de personagens que podem ser claramente classificados como heróis ou vilões. “O cara que monta uma barraquinha de cachorro quente e trabalha o dia todo para sustentar a família é o herói que me interessa e me comove. É uma dramaturgia quase documental, mas não é neorrealista porque a vida não é neorrealista. A vida está mais para novela mexicana”, compara a autora, de 42 anos.



“A vida é muito intensa e ninguém está vivendo um dia ‘normal’. Se você para alguém na rua e pergunta a ele ou a ela como está sua vida, vai dizer que tá uma loucura. O grande vilão é a vida”, acrescenta Manuela. A novela, segundo a autora, é sobre familias que se amam e irmãos que se amam. “Não tem mesmo nem vilão nem mocinho”, confirma.

Adriana Esteves e Chay Suede vivem mãe e filho em Amor de Mãe (Foto: Reprodução)

Talvez as heroínas sejam as próprias mães vividas por Regina Casé, Taís Araújo e Adriana Esteves, sugere Manuela: “O amor de mãe é um superpoder que nasce com o filho. A mãe se torna poderosa e é capaz de fazer coisas que não se imaginava capaz. Ficar três noites sem dormir e se manter afetiva é um superpoder”, diz Manuela, que se tornou mãe de Helena há

três anos.



A direção geral de Amor de Mãe é de José Luiz Villamarin, que havia ocupado a mesma função em novelas como O Rebu (2014) e Avenida Brasil (2012). Villamarin também foi diretor artístico de Justiça, de autoria de Manuela. Por isso, a autora sente-se mais à vontade para participar, com o diretor, de decisões como a escolha do elenco. “Há vários perfis diferentes de autores e alguns não participam dessa escolha. Eu tenho um perfil ‘de campo’, até porque já produzi um longa-metragem [Love Film Festival/2014, que ela também codirigiu], então, junto com Zé, participo da escolha de todos os atores, assim como trocamos ideias sobre figurino, música, locação”, explica ela.



Manu, que estudou jornalismo na Faculdade de Comunicação da Ufba, foi para o Rio de Janeiro estudar cinema e, mais tarde, estudou também cinema em Cuba, onde foi aluna de Gabriel García Márquez (1927-2014), um dos maiores escritores da história contemporânea.

Noveleira

Depois, voltou ao Rio e, na Globo há 22 anos, ela diz que seu objetivo sempre foi escrever uma novela: “Desde os 19 anos, quando virei autora, espero por este 25 de novembro de 2019. Mesmo com toda essa experiência, me considero em eterna formação”, revela Manu.



Apaixonada por novelas, ela lembra que se emocionou ainda criança no último capítulo de Guerra dos Sexos, que terminou em janeiro de 1984: “Chorei porque nunca mais veria os personagens de novo”, diverte-se, lembrando.



Apesar da queda de audiência das novelas em relação aos seus tempos áureos - nos anos 1980, o último capítulo de algumas, como Vale Tudo, passava dos 80 pontos -, Manuela aposta que esse formato de dramaturgia ainda tem longevidade, mesmo com a concorrência das séries, que roubam a atenção especialmente do público mais jovem. “Eu acho que tudo coexiste. Há dois mil anos, fala-se que o teatro vai morrer e, mais tarde, que a televisão morreria. Mas a nossa avidez por narrativas é tão grande que suporta todas as plataformas. Não acho que a internet concorra com a TV, mas o conteúdo da internet concorre com o conteúdo da TV”, aposta a autora.



Manu acredita que Amor de Mãe será capaz de tocar o coração dos espectadores: “Queria que, ao final de cada capítulo, as pessoas ligassem pra suas mães e dissessem ‘te amo’”.

AS PROTAGONISTAS

Thais Araújo dará vida a Vitória (Foto: João Cotta/ TV Globo)

Mulher refinada, que sempre pensou em primeiro lugar em sua carreira. É advogada bem-sucedida que ganha muito dinheiro ao defender empresários e políticos de ética duvidosa. Em 2014, já casada com Paulo (Fabrício Boliveira), Vitória engravidou mas perdeu a criança. A partir de então, ser mãe se torna seu maior objetivo de vida e isso acaba por destruir o seu casamento. “Ela queria muito isso, então, de fato, se dedica e quer dar o seu melhor. Ela é essa mãe que trabalha muito, não tem muita paciência para as crianças, mas isso não quer dizer que não tenha muito amor por eles”, explica Taís Araújo.

Adriana Esteves é Telma (Foto: João Cotta/ TV Globo)

Há mais de 20 anos, Thelma (Adriana Esteves) viu sua casa pegar fogo com o marido e o filho dentro. Ela enfrentou as chamas para salvar o filho, Danilo (Chay Suede), e conseguiu tirar o menino com vida do local, mas o marido morreu. Desde então, Thelma se transformou numa mãe superprotetora. A vida dela muda quando descobre um aneurisma cerebral inoperável. Com a notícia, Thelma correrá contra o relógio para ajustar a vida do jovem e realizar seus próprios desejos. Mas nunca revelará a verdade sobre sua doença para Danilo. “Acho que o público pode esperar dela muita emoção. Nesse início da novela, está abalada e a vida dela vai se transformando de uma hora para outra. Então, Thelma não é muito previsível”.

Regina Casé interpretará Lurdes (Foto: João Cotta/ TV Globo)