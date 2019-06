Autores e leitores se reúnem para troca de livros hoje, no Campo Grande

O escritor Mario Mukeka tentou organizar por quase dois meses o lançamento do seu livro Pirataria no Mar da Bahia (Editora Kazuá, 2019), mas foi em três dias que tudo se resolveu. "Dei uma rasteira no 'pirata', para juntar forças e reunir todo mundo que quer lançar livro", entrega o também escritor Franciel Cruz. É ele o grande articulador do Cortejo Literário, evento cuja segunda edição acontece neste sábado (29), às 17h, na Praça do Campo Grande.

"Na Bahia, um evento mal começa e já é tradicional. Fizemos a primeira edição ano passado, e fiquei na pilha de fazer outra. Queria fazer no início de junho, mas saiu agora", explica Franciel. Naquela ocasião, o grupo festejava o lançamento de Ingresia, do próprio Franciel, e Sítio Caipora, de Núbia Bento Rodrigues. Os dois levarão novamente exemplares dos seus livros.

"A ideia é juntar todo mundo, autores e leitores, para vender e trocar livro. Se não tiver dinheiro, a gente ta aceitando até ficha de telefone", graceja Franciel, que ainda dá um recado para quem contribuiu com seu livro via vaquinha virtual e ainda não buscou a recompensa. "Se não for pegar, vou vender. Pode dizer no jornal, tenho uma lista com o nome de todo mundo que não pegou e vai perder", complementa.

Franciel Cruz (Foto: Sora Maia)

Depois de saudarem a Cabocla e o Caboclo - numa prévia das comemorações pela Independência da Bahia -, os cortejantes sairão na contramão da Avenida Sete com destino ao Teatro Vila Velha, sob o som do carrinho multimídia de Ana Dumas. "Tudo que aconteceu de importante na Bahia passou por lá", resume Mukeka, fã dos Novos Baianos, sobre a escolha do local do lançamento, onde também os ídolos iniciaram a trajetória artística.

Pirata e mergulhador autodidata, Mukeka interpreta e recria em sua obra, de modo livre, vários episódios de batalhas e de naufrágios ocorridos nas águas da Baía de Todos-os-Santos. Sempre ligado ao mar - ora construindo ou consertando barcos, ora mergulhando em busca de tesouros perdidos por embarcações naufragadas -, ele conta no "livrinho" episódios importantes da invasão, ocupação e exploração do "Novo Mundo" durante as Grandes Navegações, entre os séculos XVI e XVIII.

"Muitas dessas histórias eu comecei a contar quando acompanhava grupos de mergulhadores, sempre contei com o apoio das escolas daqui. Depois, passei a escrever parte delas no blog de um amigo, que tinha um barco. O livro é a reunião de tudo isso, bastante sucinto", conta Mukeka, que até tentou enrolar para fazer jus ao nome "livro". "É tão sucinto que passaram a chamar de o 'livrinho de Mário Mukeka", gargalha, ao enfatizar que não tinha porque enrolar, lá estão apenas o relato dos fatos que a ele chegaram.

Mario Mukeka (Foto: Sora Maia)

Mas não tem nenhuma invenção? Para ele, a grande diferença entre o pirata e o arqueólogo é que enquanto este acredita em evidência, aquele acredita no boato - e sai espalhando. "Como diria o eterno Cid Teixeira, que dizia que quando não sabia, inventava, eu tenho tanta informação, que poderia até transformá-las em confusão, mas não fiz isso", garante.

Se depender do sucesso da edição passada, os livros terão uma boa saída. "O que aconteceu com Ingresia foi surpreedente. Não é falsa modéstia, queria ser modesto, mas me falta argumento. Eu tinha planejado a impressão de 300 livros, mas pela vaquinha online vendi 408. Pensei em dar o golpe, não publicar, e ficar com o dinheiro, mas golpe se dá em uma, duas pessoas, não em 400. Acabei imprimindo mil exemplares, pensando que levaria o resto da vida para vender. Só que vendi muito rápido, no fim do ano se esgotou e fiz uma reimpressão de mais 1200 exemplares. São alguns deles que vou levar amanhã", conta Franciel. Por isso, apesar de saber que cada caso é um caso, Mukeka segue otimista. Além dele, já confirmaram presença com seus respectivos livros Zezão Castro, João Mendonça, Ricardo Cury, Denisson Palumbo, Laura Bezerra e Luciana de Castro.