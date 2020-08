Autoridades sugerem cancelar Masters 1000 de Madri

Os organizadores do Masters 1000 de Madri foram aconselhados pelas autoridades de saúde da capital espanhola a cancelar o torneio devido ao recrudescimento do coronavírus na Espanha. A competição foi remarcada para começar em 14 de setembro, dia seguinte ao da final do US Open, mas agora corre o risco de não ser disputada.



Os organizadores do torneio disseram neste sábado, por meio de nota oficial, que haviam solicitado uma avaliação da situação de saúde na cidade de Madri e que as autoridades regionais de saúde "aconselharam a não realizar o torneio devido à tendência atual de alta dos casos de covid-19".



Os organizadores da competição ressaltaram que estão "analisando e avaliando de perto todas as opções possíveis, principalmente com o foco em garantir a segurança de todos os envolvidos no torneio".



De acordo com o jornal espanhol "El Confidencial", a comunidade madrilenha assinou uma carta solicitando ao diretor e tenista Feliciano López que o evento fosse cancelado em virtude do "risco à saúde que isso acarretaria tanto para os atletas, público, e equipe operacional". A organização do torneio ainda tenta viabilizar a presença de público nas arquibancadas.



Mesmo com o recrudescimento da covid-19 na capital espanhola, o empresário Ion Tiriac, dono da promotora que organiza o Masters 1000 de Madri, não pretende cancelar o evento. Em carta enviada às autoridades locais de saúde, ele diz que tentará encontrar a maneira mais segura de organizar o torneio.



O torneio estava agendado inicialmente para ser realizado em maio. Porém, foi adiado para setembro. O maior evento de tênis da Espanha foi reprogramado devido ao grave surto do vírus que deixou o país confinado por três meses. Com a economia de volta em movimento, houve um aumento preocupante nos casos nas últimas semanas.



O Ministério da Saúde da Espanha registrou mais de 1.500 novos casos confirmados em todo o país na sexta-feira (31), com mais de 300 detectados em Madri.