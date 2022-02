Auxílio: Bombeiros da Bahia embarcam para o Rio de Janeiro para resgate em Petrópolis

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai enviar ao Rio de Janeiro 12 bombeiros militares especializados em salvamentos, soterramentos, enchentes e inundações, busca e resgate em estruturas colapsadas.

O grupo embarca em aeronave da PMBA, neste sábado (19), às 7h, no Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER) para o município de Petrópolis.

A equipe vai se deslocar num avião da Polícia Militar da Bahia e levará equipamentos operacionais específicos, entre eles uma câmera utilizada para atuação em áreas onde há escombros. De acordo com o Governo do Estado, o material é de última geração e tem microfone com alta sensibilidade e capacidade de gravação com infravermelho.

O CBMBA atuou, recentemente, nas fortes chuvas que atingiram vários municípios de diferentes regiões da Bahia e tem vasta experiência nestas atividades de socorro.