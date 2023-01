Auxílio da Força Nacional na segurança de Brasília é prorrogado por mais 10 dias

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou o prazo para emprego da Força Nacional para auxiliar na segurança do Distrito Federal até o dia 19 de janeiro, em razão dos últimos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília.

A Portaria que estende o prazo está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11. O ato anterior, que autorizou a atuação da Força, previa ações até segunda-feira, 9.

A portaria desta quarta-feira detalha que o efetivo deve auxiliar na "proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado, no período de 10 a 19 de janeiro de 2023".

No domingo passado, dia 8, manifestantes golpistas conseguiram invadir as sedes dos três Poderes em Brasília, depredando os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto.