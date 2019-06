Av. Jorge Amado é liberada após reconstrução de rede de drenagem

O acesso aos bairros do Imbuí e da Boca do Rio pela Avenida Jorge Amado foi liberado na tarde deste sábado (8). Na última quinta-feira (6), as fortes chuvas que atingiram o local romperam uma galeria localizada na entrada da avenida. A cratera formada após a ruptura obrigou o município a fechar a via para fazer os reparos.

A Transalvador informou que após as obras, finalizados durante a manhã, o local foi liberado para o trânsito de veículos. Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), o mau tempo foi tão forte que a galeria de drenagem que recebe a água da chuva rompeu, o que deu origem ao buraco.

Operários trabalham na reconstrução da rede (Foto: Divulgação)

Em nota, a Seman informou que a fuga no sistema de drenagem foi gerada pelo rompimento de uma galeria em alvenaria de bloco. A recuperação é feita com argamassa, concreto e asfalto, por isso, depende da condição do tempo para ser concluída.

“É uma ocorrência repentina causada pelo desgaste natural da rede ou por situações externas (chuvas/sobrecarga de peso/obstruções/esgoto clandestino/etc.) que promovem o carregamento de material (terra/pedra/pavimento) para dentro da rede, provocando algo parecido com uma erosão”, diz a nota.

O mau tempo está sendo provocado por uma frente fria que saiu do Sudeste do país em direção ao Nordeste e que provocou também uma ressaca, por isso, quem pretende entrar no mar precisa ficar atento. A previsão é de que as chuvas persistam até a terça-feira (11).