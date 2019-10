Avaí confirma saída do Alberto Valentim, que acertou com Botafogo

Mais um técnico deixou seu time: Alberto Valentim. Nesta sexta-feira (11), um dia depois do empate em 0x0 com o Vasco, o treinador confirmou que está de saída do Avaí. Ele tinha contrato até o fim da temporada, mas recebeu proposta do Botafogo e deve ser oficializado como comandante do clube carioca até o término do dia.

"Eu estou deixando o clube, mas pode acreditar que o Avaí faz parte da minha vida. Do carinho que tenho por todos. Conhecia o Avaí de longe, com uma fama totalmente diferente do que vocês deixaram. Um time organizado, muita saúde financeira, com pessoas maravilhosas que trabalham hoje aqui. Falei ontem no fim do jogo que o Avaí está vivo sim. Não será fácil a permanência, mas vou torcer muito para que continue", afirmou.

O treinador assumiu o time catarinense em junho, ocupando a vaga que era de Geninho (que hoje está no Vitória). Ao longo desse tempo, fez 15 jogos, com três vitórias, quatro empates e oito derrotas - um aproveitamento de 28,8%.

Com a saída de Valentim, o então auxiliar Evando foi confirmado como treinador até o fim da temporada. Parte da comissão fixa do clube desde 2015, o profissional terá a primeira chance como técnico.

"Estamos trazendo essas pratas da casa para acessar as suas carreiras e esperamos que a coisa dê certo. Esperamos que tenha condições de fazer um bom trabalho e ter vitórias (...) Estamos apostando no Evando, aconteça o que acontecer ele é funcionário da casa e vai permanecer", falou o presidente do Avaí, Francisco Battistotti.

Valentim chegará no Botafogo para substituir Eduardo Barroca, que foi demitido do time no último domingo (6). Ele já teve passagem pelo novo clube em 2018, quando foi campeão carioca. Assumiu a equipe em fevereiro e deixou em junho, quando recebeu uma proposta do Pyramids, do Egito. Na volta ao Brasil, assumiu o Vasco, onde ficou até abril de 2019.