Avaí x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de bater o CRB em casa e voltar a vencer na Série B do Brasileiro, o Vitória defende a liderança da competição contra o Avaí, neste sábado (27), às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O rubro-negro inicia a 9ª rodada com 18 pontos, um a mais que Vila Nova e Criciúma, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Avaí luta para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe catarinense está em 16º lugar e tem os mesmos sete pontos que a Ponte Preta, primeiro time dentro do grupo de degola. A seguir você confere as principais informações do confronto.

Transmissão:

Avaí x Vitória terá transmissão ao vivo dos canais Premiere e SporTV. A partida começa às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Prováveis escalações:

Avaí: Ygor Vinhas; Thales, Roberto, Alan Costa e Natanael; Wellington, Eduardo e Rafael Gava; Júlio César, Dentinho e Ricardo Bueno. Técnico: Gustavo Morínigo.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes (Gegê); Wellington Nem (Railan), Santiago Tréllez e Rafinha. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Marcelo de Lima Henrique (CE). Ele terá como assistentes Renan Aguiar da Costa (CE) E Anne Kesy Gomes de Sa (FIFA/AM).

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)