O centro cultural Casa Rosa, no Rio Vermelho, decidiu suspender a programação de janeiro devido ao aumento no número de casos de covid-19.

"A Casa Rosa decidiu adiar sua programação de janeiro em respeito ao zêlo com a saúde dos artistas, da equipe e do público diante do aumento de casos de COVID-19 e sua variante Ômicron em Salvador", escreveu a produção do espaço em comunicado nas redes sociais.

Ainda não há previsão de quando o projeto “Verão na Casa Rosa” será retomado.