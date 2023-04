Avassalador, Vitória passa fácil pelo Londrina no Barradão: 2x0

Avassalador. Assim está o Vitória no começo da Série B. Na noite desta sexta-feira (28), o Leão deixou mais um adversário para trás. Depois de vencer Ponte Preta e ABC, o rubro-negro bateu o Londrina, por 2x0, no Barradão.

O time fez mais uma boa apresentação e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O ataque funcionou e a defesa segue sendo a única que ainda não foi vazada entre os 19 times que já entraram em campo - o Sport teve os jogos adiados em função da final do Campeonato Pernambucano.

O bom desempenho premiou o Vitória com a liderança, com nove pontos. Para se manter nela, o Leão torce contra o Guarani, que entra em campo ainda nesta sexta-feira, às 21h30, contra o Ituano. O time paulista ultrapassa se ganhar por mais de um gol de diferença.

Recém-contratados, o zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Zé Hugo assinaram os gols, o primeiro de cada um deles com a camisa rubro-negra, ambos comemorados na etapa inicial. Mérito também para Osvaldo, que deu as duas assistências.

O técnico Léo Condé apresentou uma novidade na escalação ao colocar o atacante Matheusinho com a camisa 10. Ele ficou com a vaga que é de Giovanni Augusto, apesar de na prática ter jogado mais pelas pontas, trocando de posicionamento com Osvaldo, que atuou mais centralizado. Contundido na coxa, o meia desfalcou o time pela segunda vez. Na rodada anterior, a posição tinha sido ocupada por Thiago Lopes, que dessa vez começou no banco.

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira, dia 5 de maio, às 21h30, quando visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Esse compromisso é pela 5ª rodada, já que o jogo com o Ceará, pela 4ª, foi adiado para dia 10 de maio porque o adversário está na final da Copa do Nordeste (dia 3, contra o Sport).

Sem demora

Os mais de 24 mil torcedores que foram ao Barradão já faziam uma festa bonita no estádio quando tiveram ainda mais motivo para comemorar. Após apenas sete minutos de bola rolando, o zagueiro Wagner Leonardo marcou o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra e abriu o placar. Osvaldo mandou a cobrança de escanteio na pequena área com capricho, o defensor contou com a falha da defesa adversária e subiu sozinho para cabecear: 1x0.

Pouco depois, Léo Gamalho tentou ampliar com um chute forte. A redonda passou perto da trave, mas saiu pela linha de fundo. Já a investida de Osvaldo pela direita foi interrompida pelo zagueiro Patrick. Apesar da desvantagem no marcador, o Londrina não conseguia reagir. O Vitória dominava as ações e não demorou para fazer a galera da arquibancada soltar o grito de gol mais uma vez.

Aos 17 minutos, Zeca enxergou bem e deu passe em profundidade para Osvaldo, que correu em diagonal do meio para a ponta direita e cruzou para a área. Zé Hugo chegou com liberdade e, de primeira, empurrou para a rede. Foi o primeiro tento assinado por ele com as cores vermelha e preta: 2x0.

O primeiro chute com perigo do Londrina só saiu aos 21 minutos. Paulinho Moccelin bateu de fora da área e, após desvio passou por cima do travessão. A tentativa de Higor Leite na sequência foi defendida por Lucas Arcanjo. De cara para a meta, Diego Jardel aproveitou sobra, mas errou a pontaria e apenas mandou a bola perto da trave.

No final do primeiro tempo, o goleiro do Londrina precisou trabalhar para evitar que o Vitória fosse para o vestiário com placar mais folgado. Ele defendeu os chutes de fora da área de Osvaldo e Matheusinho.

No começo do segundo tempo, a mesma tônica do primeiro. Com amplo domínio do jogo, o Vitória partiu para cima do Londrina na tentativa de marcar o terceiro gol. Após bonito passe de Osvaldo, o goleiro Lucas Frigeri precisou salvar o chute de Léo Gamalho. Léo Gomes fez a bola subir demais depois de aproveitar sobra de bola de Matheusinho. Depois foi a vez de Osvaldo desperdiçar. Ele venceu a defesa rival e ficou de cara para o gol, mas mandou para fora, assim como Gegê em lance posterior.

O Vitória ainda criou oportunidades com Thiago Lopes, Rodrigo Andrade e Léo Gamalho no final do jogo, mas o placar construído no primeiro tempo foi mantido. Comemoração em campo, na arquibancada e nove pontos na conta.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Londrina (Série B – 3ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca (Railan), Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes (Gegê), Rodrigo Andrade e Matheusinho (Diego Torres); Osvaldo (Thiago Lopes), Léo Gamalho e Zé Hugo (Rafinha). Técnico: Léo Condé.

Londrina: Lucas Frigeri, Ezequiel, Patrick, Da Silva e Gustavo Salomão (Nicolas); João Paulo, Carlos Jatobá (Moisés Gaúcho) e Higor Leite (Diego Jardel); Paulinho Moccelin (Clinton), Hugo Cabral (Vinícius Jaú) e Caio Mancha. Técnico: Alexandre Gallo.

Estádio: Barradão

Gols: Wagner Leonardo, aos 7, e Zé Hugo, aos 17 minutos, do 1º tempo

Cartão amarelo: Wagner Leonardo; Ezequiel e Carlos Jatobá

Público: 24.222 pagantes

Renda: R$ 480.161,00

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich Vollkopf, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (trio do Mato Grosso do Sul).